So klein, so stark: Die Steam Machine zeigt, dass es nicht auf die Größe ankommt

Die Steam Machine spricht mich doch mehr an, als ich dachte.

Ein Kommentar von Jasmin Peukert

Als leidenschaftliche Gamerin und Redakteurin, die zusätzlich auf ein Arbeitsgerät angewiesen ist, habe ich der Steam Machine zunächst kaum Beachtung geschenkt. Doch inzwischen hat sich meine Meinung geändert.

Steam Machine: Ein kleiner Würfel mit großen Ambitionen

Als ich zum ersten Mal von Valves neuer Steam Machine hörte, war meine Reaktion ehrlich gesagt: „Braucht man das wirklich? Es gibt doch schon genug Konsolen und Möglichkeiten“. Ich besitze einen leistungsstarken Gaming-PC, mit dem ich alles erledigen kann – wozu also noch ein zusätzlicher Kasten?

Doch je länger ich mir das Gerät ansehe, desto mehr Potenzial erkenne ich. Es ist kompakt, elegant und bringt trotzdem ordentlich Leistung. Und genau dieser Mix könnte mich schwach werden lassen.

Ja, manchmal kommt es eben doch auf die Größe an. Mit ihren rund 16 Zentimetern Kantenlänge wirkt die Steam Machine fast wie ein handlicher Würfel, der sowohl auf den Schreibtisch als auch aufs TV-Sideboard oder den Wohnzimmerschrank passt.

Mein PC-Tower dagegen beansprucht Platz wie ein kleines Möbelstück. Die Vorstellung, dieses Monster loszuwerden, hat durchaus ihren Reiz – zumal ich für die Arbeit durchaus zum Laptop greifen könnte.

Mein Fazit: Ein Platzsparer mit Charakter

Ich mag das Konzept hinter der Steam Machine. Ein schlichter, modularer Mini-PC, der sich individuell anpassen lässt – das hat Charme. In Weiß würde er perfekt in mein Büro passen. Vor allem aber könnte das Gerät eine Lücke schließen: für alle, die PC-Gaming im Wohnzimmer wollen, ohne gleich einen Tower aufstellen zu müssen.

Ob Valves kleine Box am Ende ein Erfolg wird, hängt von Preis, Software-Support und Spielekompatibilität ab. Doch wer weiß – vielleicht steht neben PlayStation- und Xbox-Logo bald auch ein kleines Steam-Symbol auf dem TV-Schrank.