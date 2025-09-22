Spaziergänger rettet alten Gaming-PC vorm Schrott – und kann sein Glück kaum fassen

Anstatt eines simplen Gehäuses zieht er einen kompletten – wenn auch etwas in die Jahre gekommenen – Gaming-PC aus Müll.

Das ist Müll? Reddit-Nutzer rettet Gaming-PC vor der Verschrottung

Manchmal ist es unglaublich, was die Leute alles in den Müll werfen. Auch Reddit-Nutzer Physical-Amphibian46 konnte es kaum glauben, als er eines Tages bei einem Spaziergang eine PC-Verpackung am Straßenrand entdeckte, die ganz eindeutig von seinen Nachbarn zum Müll gestellt wurde.

Der Reddit-Nutzer ergriff die Chance, packte die Box unter seine Arme und ging damit nach Hause – in der Hoffnung, ein solides PC-Gehäuse für lau ergattert zu haben. Doch wie viel Glück er mit seinem Fund hatte, fand er erst heraus, als er einen Blick in den Karton warf. Denn darin befand sich nicht nur ein simples Gehäuse, sondern ein vollständig ausgestatteter Gaming-PC, mit folgenden Komponenten:

Prozessor: Intel Core i7 3770

Grafikkarte: EVGA Nvidia GeForce GTX 670

RAM: 16 GB DDR3

Motherboard: Gigabyte G1.Sniper M3

Speicher: 4 Festplatten mit insgesamt 8,5 TB Speicher

Netzteil: Corsair GS700

Was hat der Gaming-PC heute noch auf dem Kasten?

Sowohl die Grafikkarte als auch der Prozessor des Gaming-PCs haben jeweils über 10 Jahre auf dem Buckel – entsprechend wird Physical-Amphibian46 auf dem Rechner keine brandneuen AAA-Spiele mehr zocken können. Aber für viele ältere Spiele aus der PS4- und Xbox-One-Ära und Indie-Games dürfte die Performance auch heute noch vollkommen ausreichen.

Physical-Amphibian46 hat den PC bereits hochgefahren und nachgeschaut, ob sich darauf vielleicht noch ein paar Krypto-Wallets befinden – aber Fehlanzeige. Dafür konnte er sich jedoch automatisch mit dem Steam-Account des Vorbesitzers anmelden. Folgende Games sind demnach noch auf dem Rechner installiert:

Dota 2

Final Fantasy VII

Payday 2

Age of Empires 2: HD Edition

Torchlight II

Borderlands: The Pre-Sequel

Fallout 4

Borderlands 2

Killing Floor 2

Zudem konnte er auf den Festplatten massig raubkopierte Filme und Musik finden. In den Kommentaren weisen die anderen Nutzer den glücklichen Finder darauf hin, dass er den Bogen nicht überspannen sollte und stattdessen die Festplatten komplett löschen sollte, anstatt sich an den Daten der Vorbesitzer zu vergreifen – richtig so!