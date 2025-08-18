Sprache von Steam und einzelner Spiele ändern

Ob ihr die Originalfassung bevorzugt oder ein Spiel versehentlich auf der falschen Sprache installiert habt – bei Steam lässt sich die Sprache schnell anpassen. Wir zeigen euch, wie ihr die Sprache des Steam-Clients und einzelner Spiele ändert.

Um bei Steam die Sprache zu ändern, sind lediglich ein paar Klicks nötig. Beachtet jedoch, dass nicht jedes Spiel in allen Sprachen verfügbar ist. So gibt es beispielsweise auch Spiele, die nur auf Englisch vertont wurden, hier könnt ihr über die Spracheinstellungen oft nur die Untertitel verändern.

Sprache des Clients ändern (Deutsch und Englisch)

Wenn ihr die Sprache des Steam-Clients selbst ändern wollt, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Startet Steam auf eurem Rechner. Klickt oben links auf „Steam“. Wählt aus dem Kontextmenü „Einstellungen“/„Settings“ aus. In dem geöffneten Fenster klickt ihr auf den Menüpunkt „Oberfläche“/„Interface“. Wählt hier neben „Sprache des Steam-Clients“/„Steam Client Language“ aus dem Drop-down-Menü die gewünschte Sprache aus. Für die Änderungen muss Steam neu gestartet werden, klickt dazu auf den Button „Jetzt neu starten“/„Restart Now“. Nach dem Neustart des Steam-Clients sollte dieser in der von euch ausgewählten Sprache erscheinen.

In 2 Schritten findet ihr zur Spracheinstellung von Steam, links Deutsch, rechts Englisch (© GIGA)

Durch die Umstellung der Sprache des Steam-Clients werden eure bereits heruntergeladenen Spiele nicht automatisch auf diese umgestellt. Jedoch werden Titel, die ihr nach der Sprachumstellung herunterladet, mit den Sprachdateien der aktuellen Client-Sprache installiert. Wie ihr die Sprache einzelner Spiele verändern könnt, lest ihr im nächsten Absatz.

Sprache einzelner Spiele ändern (Deutsch und Englisch)

Viele Spiele laden direkt alle Sprachdateien herunter. In dem Fall könnt ihr die Synchronisation und Untertitel meist direkt in den Optionen des Spiels ändern. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr die Sprache häufig über Steam anpassen. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Startet Steam und geht auf eure „Spiele-Bibliothek“/„Games-Library“. Wählt das entsprechende Spiel mit einem Rechtsklick aus. Klickt dann auf „Eigenschaften“/„Properties…“. Direkt im Menü „Allgemein“/„General“ findet ihr den Punkt „Sprache“/„Language“. Klickt darauf, um ein Drop-down-Menü mit den verfügbaren Sprachen zu öffnen. Wählt die gewünschte Sprache aus, damit Steam das passende Sprachpaket herunterlädt und installiert. Dies kann je nach Größe und eurer Internetleitung unterschiedlich lange dauern.

Falls es separate Sprachpakete gibt, findet ihr diese direkt in den Eigenschaften des jeweiligen Spiels (© GIGA)

