Steam Deck war euch bisher zu teuer? Wer jetzt nicht zuschlägt, wird es bereuen

Valve verkauft seinen Switch-Konkurrenten gerade 20 Prozent günstiger. Wenn ich nicht schon eines hätte, würde ich jetzt zuschlagen.

Valve lässt Preise purzeln: Normales Steam Deck ist jetzt günstiger

Dass die Nintendo Switch inzwischen über sieben Jahre auf dem Buckel hat, merkt man vor allem an der mangelnden Leistungsfähigkeit der Konsole. Wenn euch das stört, ihr aber trotzdem gerne eine potente Handheld-Konsole fürs Reisen oder Pendeln haben möchtet, greift am besten zum Steam Deck.

Vor allem jetzt lohnt es sich, noch einmal darüber nachzudenken, sich die Konsole zuzulegen. Denn Valve bietet das Steam Deck mit LCD in der 256-GB-Version deutlich günstiger an (bei Steam anschauen):

Steam Deck (256 GB) für 335,20 Euro statt 419,00 Euro

Gut zu wissen: Der Speicher des Steam Deck kann wie bei der Switch ganz einfach via microSD-Karte erweitert werden. Wem das nicht ausreicht, kann auch den eMMC-/SSD-Speicher, der in der Konsole verbaut ist, gegen ein größeres Modell austauschen. Wer in eine 1 TB große M.2-SSD (2230) investiert, kriegt ein dickes und schnelles Speicher-Upgrade zum verhältnismäßig kleinen Preis.

Wer kann beim Steam Deck zuschlagen?

Eines vorneweg: Ein vollwertiger Nintendo-Switch-Ersatz ist das Steam Deck nicht. Schließlich können Spieler nur über Umwege auch Nintendo-Games auf dem Steam Deck zum Laufen bekommen.

Wer sich daran jedoch nicht stört und sowieso schon eine große Steam-Bibliothek sein Eigen nennt, bekommt mit dem Steam Deck eine solide Handheld-Konsole. Mit der lässt sich auch der Pile of Shame, der sich in all den Jahren aufgetürmt hat, langsam aber sicher abarbeiten.

Dabei solltet ihr jedoch im Hinterkopf behalten, dass auch das Steam Deck seine Leistungsgrenzen hat. Grundsätzlich könnt ihr zwar auch Games wie Starfield auf dem Steam Deck starten und spielen. Doch vor allem in großen Städten, actionreichen Feuergefechten oder dicht besiedelten Gebieten geht die Bildrate so hart in die Knie, dass das Spielen beinahe zu einer Tortur wird.

Grafisch weniger anspruchsvolle Spiele, Indie-Games oder Retro-Klassiker bieten sich fürs Steam Deck jedoch prima an. Und selbst große AAA-Spiele, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, laufen erstaunlich rund. Games wie GTA 5, Doom, Monster Hunter Rise, Batman: Arkham Knight, Fallout 4, Helldivers 2 oder Horizon Zero Dawn könnt ihr etwa mit ein paar Anpassungen im Einstellungs-Menü problemlos zum Laufen bekommen.