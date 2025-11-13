Steam Machine hat mich überzeugt: Diesen Preis würde ich dafür zahlen

Nachdem ich schon das Steam Deck für mobiles Gaming gekauft habe, reizt mich die Steam Machine fürs Wohnzimmer auch sehr. Ob ich zuschlage, entscheidet der Preis.

Ein Kommentar von Peter Hryciuk

Valve hat mit der Steam Machine, dem Controller und der Frame gleich drei spannende neue Produkte vorgestellt, die mich wirklich begeistern. Besonders die Machine steht als kleiner Gaming-PC fürs Wohnzimmer schon jetzt auf meiner Wunschliste (bei Steam anschauen). Oben im Video könnt ihr euch alle neuen Produkte anschauen.

Was kostet die Steam Machine?

Valve hat bisher leider noch keinen Preis für die neuen Produkte genannt. Es hieß nur, dass die Steam Machine konkurrenzfähig eingepreist werden soll. Das kann alles heißen. Konkurrenzfähig im Vergleich zur PS5 und Xbox Series X - also etwa 500 Euro - oder im Vergleich zu einem Gaming-PC? Da kommt es dann natürlich auf die genaue Konfiguration an.

Ich persönlich würde für die kleinere 512-GB-Version maximal 499 Euro bezahlen. Ob das für die gebotene Hardware realistisch erscheint? Ich finde schon, denn die Steam Machine bewegt sich eher in der Einsteiger-Mittelklasse. Möchte Valve damit konkurrenzfähig starten, wie es damals mit dem Steam Deck gelungen ist, dann wäre das meine Preiseinschätzung.

Steam Machine erst 2026

Da Valve selbst keinen konkreten Preis für sämtliche neuen Produkte genannt hat, denke ich, dass man sich da selbst noch nicht ganz sicher ist. Vermutlich möchte das Unternehmen nach der Vorstellung noch Feedback einholen und sich dann positionieren.

Interesse an der Steam Machine, dem Controller und der Frame sind in jeden Fall da. Valve hat, genau wie damals mit dem Steam Deck, den Nerv der Zeit getroffen. Man könnte Microsoft mit dem angeblichen Xbox-PC Jahre zuvorkommen und hat auch mit der Frame eine starke Alternative zur Meta Quest.

Am Ende entscheidet der Preis über den Erfolg oder Misserfolg einer neuen Konsole. Meine Schmerzgrenze sind aktuell 499 Euro. Vielleicht ändert sich das noch, wenn weitere Details bekannt werden. Mehr würde ich aktuell aber wohl nicht hinlegen, wenn ich die Konsole heute vorbestellen müsste.