Steam zieht den Stecker: Wer dieses Windows noch nutzt, hat ein Problem

Ein winziger Rest der Steam-Community wird jetzt endgültig abgehängt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Am 1. Januar 2026 ist Schluss: Steam stellt den Support für Windows 10 in der 32-Bit-Version ein. Wer dieses Betriebssystem noch nutzt, kann den Client zwar weiterhin starten, aber Updates, neue Funktionen oder auch Sicherheits-Patches wird es ab diesem Tag nicht mehr geben. Auch der Steam-Support hilft dann bei Problemen mit diesen alten Systemen nicht weiter.

Anzeige

Steam schickt Windows 10 32-Bit in die Software-Wüste

Für die meisten von euch wird diese Änderung kaum spürbar sein. Laut der aktuellen Steam-Hardware-Umfrage läuft Windows 10 32-Bit nur noch auf 0,01 Prozent aller gemeldeten Systeme – das dürften also ein paar Tausend Rechner sein. Doch für die wenigen, die noch mit alter Hardware unterwegs sind, bedeutet das: Ihr solltet handeln. Valve selbst empfiehlt, so schnell wie möglich auf ein 64-Bit-System zu wechseln (Quelle: Steam).

Valve begründet den Schritt damit, dass zentrale Funktionen von Steam auf Treiber und Bibliotheken angewiesen sind, die längst nicht mehr für 32-Bit gepflegt werden. Mit dem Jahreswechsel wird der Schalter endgültig umgelegt. Zwar bleiben 32-Bit-Spiele weiterhin lauffähig, doch neue Steam-Versionen wird es ausschließlich für 64-Bit geben.

Valve trägt immer mehr Windows-Versionen zu Grabe

Schon zuvor waren Windows 7, 8 und 8.1 betroffen. Für diese Systeme hatte Steam den Support bereits zum 1. Januar 2024 eingestellt. Wer noch mit einer Hardware unterwegs ist, die kein 64-Bit-Windows unterstützt, bleibt ab 2026 ohne funktionierende Steam-Updates zurück. Spiele, die schon installiert sind, laufen zwar weiter, aber die Gefahr wächst, dass Sicherheitslücken nicht mehr geschlossen werden oder einzelne Funktionen schlicht ausfallen.

Anzeige

Für alle, die immer noch an Windows 10 32-Bit hängen, ist das nun das letzte Signal: Wer weiterhin sicher und problemlos auf Steam zocken will, muss den Schritt ins 64-Bit-Zeitalter gehen – am besten, bevor der Stichtag kommt.