„Super nervig“: Nintendo-Fans ärgern sich über ihre Switch 2

Der Akku der Nintendo Switch 2 bringt so manche Spieler zur Weißglut.
Besitzer der Nintendo Switch 2 machen ihrem Ärger auf Reddit Luft – der Akku der Konsole leert sich im ungedockten Standby-Modus bei vielen von ihnen deutlich schneller als gewünscht.
Nintendo Switch 2: Akku macht Probleme
Unter dem vielsagenden Titel „Der Switch-2-Akku-Verbrauch im Sleep-Modus ist grauenhaft“ beschreibt Reddit-Nutzer cybernouris ebenjenes Problem. Er stellt klar, dass es ihm dabei nicht um die Akkulaufzeit im Allgemeinen ginge.
Doch wenn er seine Konsole ungedockt in den Sleep-Modus versetzt, dann kann er quasi dabei zusehen, wie die Akkuladung stündlich schmilzt. Nach ungefähr 8 Stunden ohne jegliche Interaktion hätte sein vollgeladener Akku rund 10 Prozent verloren. Andere Nutzer berichten sogar von noch stärkeren Einbußen.
Switch-2-Besitzer: Verschiedene Lösungen für Akku-Problem
Einige Kommentatoren sind der Meinung, dass der immense Akku-Verbrauch der Switch 2 durch die konstante Suche nach Updates ausgelöst wird – sie empfehlen deswegen, das Feature Auto-Updates auszuschalten. Allerdings gibt es hier auch Widerworte, nicht bei allen scheint dies zu funktionieren.
Andere Nutzer berichten selbst mit aktiviertem Flugmodus von der Akku-Entladung. Viele kommentieren deswegen, dass sie die Switch 2 einfach komplett ausschalten würden und gar nicht erst in den Sleep-Modus versetzen, auch wenn dies ein paar Sekunden beim Einschalten spart.
Es gibt allerdings auch wiederum andere, die dieses Problem bislang überhaupt nicht bei sich feststellen konnten. Ein echter, garantiert-funktionierender Kniff ist deswegen leider momentan nicht bekannt – manche hoffen auf einen Patch von Nintendo.
Wow, danke, ich dachte schon, ich wär komisch. Meine Switch 2 fällt von vollgeladen auf so 30 Prozent ein paar Tage später. Es hat mich schon gewundert und ist super nervig.
Ist bei mir genauso, ich glaub meine Switch 2 hält im Sleep-Modus nicht länger als 2 Tage. Ich fand es immer merkwürdig, aber dachte, dass Nintendo dafür einen Patch rausbringen würde.