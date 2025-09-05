„Super nervig“: Switch-2-Besitzer regen sich über große Schwäche auf

Der Akku der Nintendo Switch 2 bringt einige Spieler zur Weißglut.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Besitzer der Nintendo Switch 2 machen ihrem Ärger auf Reddit Luft – der Akku der Konsole leert sich im ungedockten Standby-Modus bei vielen von ihnen deutlich schneller als gewünscht.

Nintendo Switch 2: Akku macht Probleme

Unter dem vielsagenden Titel „Der Switch-2-Akku-Verbrauch im Sleep-Modus ist grauenhaft“ beschreibt Reddit-Nutzer cybernouris ebenjenes Problem. Er stellt klar, dass es ihm dabei nicht um die Akkulaufzeit im Allgemeinen ginge.

Anzeige

Doch wenn er seine Konsole ungedockt in den Sleep-Modus versetzt, dann kann er quasi dabei zusehen, wie die Akkuladung stündlich schmilzt. Nach ungefähr 8 Stunden ohne jegliche Interaktion hätte sein vollgeladener Akku rund 10 Prozent verloren. Andere Nutzer berichten sogar von noch stärkeren Einbußen.

Anzeige

Switch-2-Besitzer: Verschiedene Lösungen für Akku-Problem

Einige Kommentatoren sind der Meinung, dass der immense Akku-Verbrauch der Switch 2 durch die konstante Suche nach Updates ausgelöst wird – sie empfehlen deswegen, das Feature Auto-Updates auszuschalten. Allerdings gibt es hier auch Widerworte, nicht bei allen scheint dies zu funktionieren.

Andere Nutzer berichten selbst mit aktiviertem Flugmodus von der Akku-Entladung. Viele kommentieren deswegen, dass sie die Switch 2 einfach komplett ausschalten würden und gar nicht erst in den Sleep-Modus versetzen, auch wenn dies ein paar Sekunden beim Einschalten spart.

Es gibt allerdings auch wiederum andere, die dieses Problem bislang überhaupt nicht bei sich feststellen konnten. Ein echter, garantiert-funktionierender Kniff ist deswegen leider momentan nicht bekannt – manche hoffen auf einen Patch von Nintendo.

Wow, danke, ich dachte schon, ich wär komisch. Meine Switch 2 fällt von vollgeladen auf so 30 Prozent ein paar Tage später. Es hat mich schon gewundert und ist super nervig. Reddit-Nutzer _Aj_

Ist bei mir genauso, ich glaub meine Switch 2 hält im Sleep-Modus nicht länger als 2 Tage. Ich fand es immer merkwürdig, aber dachte, dass Nintendo dafür einen Patch rausbringen würde. Reddit-Nutzer hectorlf

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.