Switch 2: Nintendo lässt Fans seit Monaten warten

Warum kommt Nintendo in diesem Punkt nicht aus dem Knick?
Die Switch 2 ist am 5. Juni 2025 erschienen – doch auch knapp 6 Monate später fehlt von einer YouTube-App im Nintendo-Store jede Spur. Der Community geht beim Warten darauf so langsam die Geduld aus.
Nintendo Switch 2: Fans warten immer noch auf YouTube
Obwohl die Switch 2 auf der Hardware-Seite in so ziemlich jedem Aspekt ein Upgrade zur Original-Switch darstellt, hapert es im Bereich der Apps noch ein wenig – zumindest was YouTube angeht, hat die Vorgängerkonsole ganz klar die Nase vorn.
Dass die Switch 2 bislang keine YouTube-App anbietet, macht Kommentatoren auf Reddit alles andere als glücklich. Manche geben sogar an, dass sie YouTube auf der Original-Switch mehr als alle verfügbaren Spiele genutzt haben. Ein großes Interesse daran ist also vorhanden.
Allerdings hat es auch auf der Nintendo Switch damals eine Weile gedauert, bis eine YouTube-App im eShop gelandet ist – Spieler mussten damals rund ein Jahr warten. Dass es Nintendo auch bei der Switch 2 ähnlich langsam angehen wird, ist nicht ausgeschlossen.
YouTube mit Maus-Steuerung wäre fantastisch.
Ich hab auf YouTube und auf CrunchyRoll jeden Tag seit dem Release gewartet. Ich warte immer noch.
Das ist echt mittlerweile einfach nur noch verrückt. Ich verstehe ja, dass Nintendo wahrscheinlich nichts Großes davon hat, aber sollte die Switch 2 mit YouTube inkompatibel sein, wäre das echt richtig traurig für Nintendo.
Switch 2: Auch andere Streaming-Apps fehlen
YouTube steht übrigens nicht allein da – Nintendo zeigt insgesamt wenig Bereitschaft dafür, die großen Streaming-Portale und -Anbieter auf die eigene Plattform zu holen.
Bis heute sind weder Netflix noch Disney+ noch Amazon Prime Video als Apps auf den Switch-Konsolen verfügbar. Die Streaming-Dienste könnt ihr allerdings auf der Original-Switch immerhin über einen geheimen Umweg öffnen.