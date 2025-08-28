Tiefpreis auf der Switch: Nintendo haut Open-World-RPG 80 Prozent günstiger raus

Im Nintendo-Switch-Store gibt es derzeit eines der erfolgreichsten Spiele aus dem Jahr 2023 zum bisherigen Bestpreis – besonders Freunde von Fantasy-RPGs sollten sich dies nicht entgehen lassen.

Hogwarts Legacy: RPG für die Nintendo Switch im Angebot

9 Monate nach dem Release auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S apparierte das Harry-Potter-RPG im November 2023 auch auf der Nintendo Switch. Wenn ihr bislang geduldig auf den richtigen Moment gewartet habt, könnt ihr nun endlich zugreifen, denn das erfolgreiche Rollenspiel ist momentan um 80 Prozent im Preis reduziert.

Im eShop der Nintendo Switch ist die Digital Deluxe Edition noch bis zum 7. September 2025 von 69,99 Euro auf 11,99 Euro reduziert (im Nintendo-Switch-Store ansehen).

In Hogwarts Legacy dürft ihr die berühmte Zaubererschule sowie die umliegenden Ortschaften nach Herzenslust erkunden, neue Zaubersprüche lernen, Geheimnisse aufdecken, euch mit anderen Magiern duellieren und dem aufregenden Leben eines Hogwarts-Schülers frönen. Dabei stoßt ihr auf eine alte Form der Magie, die von düsteren Mächten begehrt wird.

Hogwarts Legacy ist für die Switch jetzt massiv reduziert. (© Warner Bros. Games)

Im Vergleich zu den Versionen für den PC, die PS5 und Xbox Series X muss der Switch-Port von Hogwarts Legacy natürlich vor allem grafisch und im Bereich der Ladezeiten einige Abstriche machen – das Spiel wäre ansonsten schlicht zu anspruchsvoll, um von der veralteten Hardware der Hybridkonsole getragen werden zu können. Wer sich mit der visuell abgespeckten Version aber anfreunden kann, bekommt hier dennoch ein stimmungsvolles Spiel präsentiert.

Fantasy-RPG landet in den Switch-Charts

Mit dem satten Rabatt zaubert sich Hogwarts Legacy aktuell auf den zweiten Platz in den Nintendo-Bestseller-Charts. Damit lässt es unter anderem Dauerbrenner wie Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons und Minecraft hinter sich. (Quelle: Nintendo)