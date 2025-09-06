Über 1.000 Euro? Neue Xbox könnte doppelt so teuer wie die PS6 werden

Die Gerüchteküche kocht.

Im NeoGAF-Forum hat der bekannte Leaker KeplerL2 ein paar Worte zur nächsten Xbox-Generation verloren und erklärt, dass in der Next-Gen-Konsole von Microsoft der leistungsstarke Chip AMD Magnus verbaut sein soll. Demzufolge könnte die nächste Xbox weit über 1.000 Euro kosten. Auch Gaming-PCs der Marke Xbox sollen zudem erscheinen – jedoch ohne Rückwärtskompatibilität, was auch immer das bedeuten mag. Kepler erklärt hierzu nichts weiter (Quelle: NeoGAF).

Großer Grafikunterschied zwischen Next-Gen-Xbox und PS6?

Dem als glaubwürdig geltenden YouTube-Leaker Moore’s Law Is Dead zufolge ist AMD Magnus CPU ein äußerst starkes System-on-a-Chip (Quelle: Moore’s Law Is Dead auf YouTube). Magnus setzt demnach technisch auf eine Kombination mehrerer Chips. Das zentrale CPU-Die misst 144 Quadratmillimeter, wird im modernen 3-Nanometer-Verfahren gefertigt und integriert drei klassische Zen-6-Kerne sowie acht Zen-6C-Kerne. Damit stehen insgesamt elf Rechenkerne zur Verfügung – ohne zusätzliche stromsparende Einheiten.

Magnus soll nicht nur in der Next-Gen-Konsole von Microsoft eingebaut werden, sondern auch in Xbox-Gaming-PCs – diese jedoch sollen keine Rückwärtskompatibilität anbieten, während die Konsole weiterhin darauf setzt. Tatsächlich könnte Magnus die neue Konsole eher auf das Niveau eines Gaming-PC setzten – und wahre Grafikwunder vollbringen.

Auch die PlayStation 6 soll Gerüchten zufolge neue AMD-Chips einbauen, die aber womöglich unter der Preisklasse von Magnus liegen. Trotzdem könnte sich die Leistung der PS6 im Vergleich zur Standardversion der PS5 verdreifachen.

PS6 und neue Xbox: Große Preisunterschiede erwartet

Mit Magnus, so wird vermutet, könnte die nächste Xbox über 1.000 Euro kosten. Einem älteren Leak von Moore’s Law Is Dead zufolge dürfte sich die PlayStation 6 aber womöglich eher dem Preis von 499 US-Dollar zum Start annähern. Sollte das stimmen, würde die neue Xbox doppelt oder sogar mehr als doppelt so viel kosten wie die PlayStation 6. Damit würden sich Sony und Microsoft immer weiter in ihren Zukunftsvisionen voneinander entfernen: Mit Microsofts Konsole als Luxus-Gerät mit der besten Hardware und der PlayStation als Spielekonsole, die für mehr Menschen bezahlbar ist.

Für die PS6 wird momentan ein Release in den Jahren 2027 oder 2028 erwartet. Hierbei handelt es sich jedoch in jedem Sinne um Leaks und Gerüchte – es wird sich erst später zeigen, was davon der Wahrheit entspricht.