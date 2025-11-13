Valve bringt Microsoft ins Schwitzen: Steam Machine könnte zum Xbox-Killer werden

Die Ankündigung der Steam Machine sorgt in der Community für Wirbel – und bei Microsoft sollten bereits jetzt die Alarmglocken schrillen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Ein Gaming-PC für den Wohnzimmer-TV – mit exakt diesem Pitch habe ich mich seit Monaten auf die vermutlich 2027 erscheinende Next-Gen-Xbox gefreut. Jetzt stellt sich heraus, dass Valve bereits Anfang 2026 die Steam Machine herausbringen wird. Gut für mich, aber vermutlich ziemlich schlecht für Xbox.

Steam Machine nimmt neuer Xbox den größten Vorteil weg

Dass Xbox mit seiner nächsten Konsole auch Zugriff auf den Steam-Klienten erlauben würde, war für mich ein Verkaufsargument mit Gewicht – endlich würde ich die regelmäßig stattfindenden Steam-Sales voll auskosten können und mir eine Bibliothek zusammenstellen, die ich auf meinem Wohnzimmer-Fernseher zocken kann.

Mit Handheld-Konsolen kann ich nämlich nicht wirklich etwas anfangen und mein derzeitiger Laptop ist beim Gaming so wie ich bei einem seriösen 1.000-Meter-Lauf: zwar äußerst bemüht, aber doch eher bemitleidenswert und abgeschlagen.

Nun ist allerdings statt der Next-Gen-Xbox die Steam Machine an die Spitze meiner Wunschliste gesprungen – auch weil Xbox ansonsten keine stichhaltigen Argumente mehr vorzubringen hat. Da die Plattform nicht mehr auf Exklusivtitel setzt, fehlt mir ein anderer triftiger Grund, auf die Microsoft-Hardware zu warten.

Steam Machine: Next-Gen-Xbox wird mehr Leistung bieten

Natürlich wird die kommende Xbox bessere Leistung bieten können – die Steam Machine ist schließlich anhand der Specs bereits im Vergleich mit der PS5 Pro nicht ganz auf der Höhe. Wie groß der Unterschied zwischen dieser und der nächsten Generation aber wirklich ausfallen wird, steht in den Sternen.

Doch Microsoft hat ebenfalls bereits angekündigt, dass die Premium-Bauteile der nächsten Konsole einen Premium-Preis mit sich bringen werden – eine ominöse Warnung für alle interessierten Gamer.

Sollte Valve der Steam Machine ein akzeptables Preisschild verpassen, dann dürfte sich die Konsole wohl 2026 in meinem Wohnzimmer wiederfinden – und für die Xbox, die voraussichtlich deutlich mehr kostet, wäre dann bei mir wohl kein Platz mehr. Wenn es anderen ähnlich gehen sollte, dann könnte die Steam Machine die nächste Xbox-Generation in echte Bedrängnis bringen.