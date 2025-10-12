Von absurd bis ehrlich: 16 Bewertungen auf Steam, die euch zum Schmunzeln bringen

Auf der Plattform Steam lassen sich Rezensionen verfassen, die anderen Spielern bei der Entscheidung für ein Spiel helfen sollen. Einige Meinungen und Erfahrungen zu Spielen sind so besonders, dass wir euch hier 16 davon aufgelistet haben.
#1 Sprachbarriere in Battlefield 1
In „Battlefield 1“ scheitert dieser Spieler an der Sprachbarriere, findet aber schließlich einen Gleichgesinnten.
#2 Europa Universalis scheint ok zu sein
Dieser Spieler hat „Europa Universalis IV“ zwar über 4.759 Stunden lang gespielt, findet es aber nur ok.
#3 Fragwürdige Bewegungen in VR-Spiel
Wegen seiner komischen Bewegungen in dem VR-Spiel „Pavlov“ dachte seine Mutter, er würde eine andere Art von Spiel spielen.
#4 Horrorspiel, das keins ist
Dieser Spieler dachte, das Spiel „Firewatch“ sei ein Horrorspiel und anstatt entspannt die Landschaft zu genießen, war er verängstigt.
#5 Der Weg zu Overwatch 2
Dieser Spieler hat mehr Zeit in dem Anmeldeprozess zu „Overwatch 2“ verbracht, als in dem Spiel selbst.
#6 Schieß-Erfahrungen mit Fallout 2
Dieser Spieler beschreibt seine 89 Stunden in dem Spiel „Fallout 2“. Obwohl es eher gewöhnungsbedürftig zu sein scheint, wird das Spiel empfohlen.
#7 Kinderspiel scheint zu schwierig
„Peppa Pig: World Adventures“ scheint für einige zu schwierig zu sein … angeblich.
#8 Zurückgegeben
„Hades“ hat diesen Spieler angeblich so begeistert, dass er sich schon auf die tausende Spielstunden freut. Er hat das Spiel allerdings wieder zurückgegeben.
#9 Problem in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Das einzige Problem für diesen Spieler bei „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ schien wohl eine Undercover-Mission als französische Person zu sein. Gut, dass das Problem nicht mehr die Bugs sind.
#10 Entwickler antwortet auf Rezension
Wenn einem das Spiel „Typing Incremental“ zu schwierig ist, sollte man einfach ein guter Spieler sein. Das meinte zumindest einer der Entwickler zu einem Spieler.
#11 Achievements bleiben gleich
Dieser Spieler ist froh, dass er in der Remastered-Version von „Lara Croft Tomb Raider“ nach all der Zeit immer noch ein besonderes Achievement freischalten kann.
#12 Schwere Kost in kostenlosem Spiel
Das Spiel „Doki Doki Literature Club“ ist zwar kostenlos, behandelt aber einige schwierige Themen. Das musste anscheinend auch dieser Spieler feststellen.
#13 Zu viele Stunden in Geometry Dash
Dieser Spieler hat über 5.352 Stunden in „Geometry Dash“ und wundert sich jetzt, wie sich soziale Interaktion mit Frauen überhaupt anfühlt.
#14 Slime Rancher ist Sklaverei?
„Slime Rancher“ bezeichnet dieser Spieler als die süße Version der Sklaverei.
#15 Hassliebe für Killing Floor
Zu dem Spiel „Killing Floor“ hat dieser Spieler eine waschechte Hassliebe: Er empfiehlt das Spiel, schreibt aber gleichzeitig, dass er es hasst.