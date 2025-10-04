Von der Liebesgeste zum Millionen-Deal: Die unglaubliche Geschichte hinter Wordle

Wordle war als Geschenk für eine Partnerin gedacht und wurde zum weltweiten Internet-Phänomen. Die verblüffende Geschichte hinter dem Wortquiz erfahrt ihr bei uns.

Die Anfänge von Wordle: Ein Spiel aus Liebe

Wordle begann ganz unscheinbar: Der walisische Software-Entwickler Josh Wardle lebte 2020 in Brooklyn und wollte seiner Partnerin Palak Shah während der Pandemie eine Freude machen.

Beide liebten Kreuzworträtsel und Knobelspiele, also programmierte er in seiner Freizeit eine kleine Web-App. Ohne Werbung, ohne Monetarisierung – nur ein privates Geschenk in Form eines Rätsels mit fünf Buchstaben.

Die Anfänge des Hypes

Das Prinzip von Wordle: Nur ein Rätsel pro Tag und alle müssen dasselbe Wort erraten. Genau das machte in Corona-Zeiten den Reiz aus: Ein kleines, verbindendes Ritual, das man weltweit teilen konnte. „Wordle“ ist dabei ein Wortspiel aus „Word“ und „Wardle“, dem Namen des Erfinders.

Schon 2013 hatte Wardle erste Prototypen gebastelt, doch erst 2021 brachte er das Spiel neu heraus, inspiriert vom amerikanischen TV-Klassiker „Lingo“. Das ist eine Rateshow, in der Wörter herausgefunden werden müssen, kombiniert mit Elementen des beliebten Bingo-Spiels.

Der virale Durchbruch von Wordle

Im Herbst 2021 entdeckten Freunde den Link und bald kursierten nicht nur Rätselergebnisse, sondern auch die typischen grünen, gelben und grauen Kästchenmuster. Wardle hatte für seine Freunde eine Share-Funktion eingebaut, ohne zu ahnen, dass genau das Wordle viral machen würde.

Palak half, eine Wortliste von rund 2.500 Begriffen zusammenzustellen. Ende 2021 ging das Spiel auf Twitter durch die Decke, im Januar 2022 zockten bereits Millionen Menschen täglich.

In diesem Video gehen wir dem Erfolgsrezept von Wordle auf den Grund:

Der Millionen-Deal

Die New York Times übernahm Wordle Ende Januar 2022 für eine Summe im „niedrigen siebenstelligen Bereich“ – also mehr als eine Million US-Dollar. Das Versprechen lautete, dass Wordle weiterhin gratis bleibt. Bis heute ist es fester Bestandteil des NYT-Spieleangebots.

Bock auf Wordle? Spielt das GIGA Wortquiz

Wer jetzt Lust auf die deutsche Variante hat, kann direkt loslegen: Mit dem GIGA Wortquiz – die Wordle-Alternative auf Deutsch. Dort knobelt ihr täglich an neuen Begriffen – ganz im Geist des Originals, nur eben auf Deutsch.

So funktioniert Wordle

Bei Wordle habt ihr jeden Tag ein neues Wort mit fünf Buchstaben zu knacken. Dafür stehen euch sechs Versuche zur Verfügung. Wir haben Tipps für einen möglichst kurzen Lösungsweg.

Gebt ihr ein Wort ein, zeigt das Spiel sofort an, welche Buchstaben richtig sind: Grün markierte Buchstaben stehen an der richtigen Stelle, Gelb bedeutet, dass der Buchstabe im Wort vorkommt, aber woanders, und Grau heißt, dass er gar nicht vorkommt.

Ziel ist es, das Wort mit so wenig Versuchen wie möglich zu erraten. Anschließend könnt ihr eure Lösung mit Freunden oder Familie teilen.

