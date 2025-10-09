Wer das beste Mario-Spiel im Nintendo eShop kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren

Niemand sollte 70 Euro zahlen müssen.

Nintendo hat vor wenigen Tagen zwei seiner besten Spiele überhaupt auf die Switch und Switch 2 gebracht. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 kosten im Nintendo eShop 70 Euro. Bei MediaMarkt könnt ihr bereits jetzt 10 Euro sparen (bei MediaMarkt ansehen).

MediaMarkt und Amazon lassen euch sparen

Auch bei Amazon werdet ihr keine Probleme haben, das Spiel für 60 Euro zu schnappen. Der Online-Händler spricht hier auch gar nicht von einer Rabattaktion, sondern listet 59,99 Euro als regulären Preis für die 3D-Plattformer (bei Amazon ansehen).

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Zwei galaktische Mario-Abenteuer mit verbesserter Grafik und 4K-Unterstützung auf Nintendo Switch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 14:59 Uhr

Das bieten Galaxy und Galaxy 2 auf der Switch

In Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 erlebt der berühmte Klempner neue Abenteuer im All. Dadurch spielt der Plattformer oft mit Schwerkraft und Schwerelosigkeit, wodurch Mario sogar zwischen Planeten hin- und herspringen kann.

Für die Switch hat Nintendo die Plattformer überarbeitet und auch die Grafik leicht verbessert. Wenn ihr auf der Switch 2 zockt, profitiert ihr außerdem von einem kostenlosen Update. Beide Spiele bieten dann 4K-Auflösung im TV-Modus und 1080p-Auflösung im Handheld-Modus. Auch der Maus-Modus der Switch-2-Joy-Cons wird unterstützt (Quelle: Nintendo).

Super Mario Galaxy ist das beste Mario-Game

Seit dem Release auf der Nintendo Wii erfreuen sich die beiden Plattformer großer Beliebtheit. Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 und Super Mario Odyssey teilen sich sogar die Krone für die besten Mario-Spiele überhaupt. Alle drei erreichen beim Review-Aggregator Metacritic einen Metascore von 97 (bei Metacritic ansehen).

Zünglein an der Waage sind die User-Scores. Super Mario Galaxy triumphiert hier mit einer durchschnittlichen Wertung von 9,1 von 10 Punkten. Super Mario Galaxy 2 erreicht 9,0 Punkte und Super Mario Odyssey 8,9 Punkte.