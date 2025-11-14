Wer die PS5 gewohnt ist, könnte vom Preis der Steam Machine geschockt werden

Ein neuer Hardware-Kandidat fürs Wohnzimmer steht bereit – ein Schnäppchen wird er aber wohl nicht.

Die kommende Steam Machine soll PS5 und Xbox Konkurrenz machen. Laut Valve kein Problem, denn im Mini-Gehäuse stecke fast so viel Leistung wie ein einer PS5, kombiniert mit SteamOS statt Windows. Eine reine Kostenanalyse weckt zwar Hoffnungen auf einen theoretischen Einstiegspreis um die 500 Euro, doch Valves Aussagen im Interview deuten eher auf ein PC-nahes Preisniveau hin.

Steam Machine: Die 500-Euro-Hoffnung – und warum sie wackelt

Der YouTube-Kanal Moore’s Law is Dead hat die Hardware-Kosten kalkuliert. Das Ergebnis: rund 425 US-Dollar für Prozessor/GPU, 16 GB RAM, SSD, Mainboard und weitere Komponenten. Addiert man übliche Händler- und Herstelleraufschläge, landet man bei 449 bis 599 US-Dollar, also etwa 460 bis 615 Euro. Ein Preisschild nahe der 500-Euro-Marke klingt verlockend – ist aber vermutlich unrealistisch (Quelle: Moore’s Law is Dead@YouTube).

In einem Interview mit The Verge machte Valve klar, wohin die Preisreise tatsächlich geht. Auf die Frage, ob die Steam Machine wie eine Konsole bepreist wird, gab es keine Umschweife: Der Preis werde eher auf dem Niveau eines PCs mit ähnlichen Spezifikationen liegen. Valve sieht das Gerät im Bereich des „Einstiegslevels des PC-Segments“ (Quelle: The Verge).

PC-Niveau statt Konsolen-Preis – Valves eigene Einordnung

The Verge suchte daraufhin nach einem PC mit der vermuteten Leistung der Steam Machine – und landete bei rund 800 US-Dollar für einen fertig zusammengestellten Rechner. Ein kompakter Mini-PC mit vergleichbarer GPU würde sogar etwa 1.000 US-Dollar kosten, ohne Speicher, RAM oder Controller. Die Traumgrenze von unter 500 Euro rückt damit wohl in weite Ferne.

Trotzdem bleibt Valves Ansatz spannend: Die Steam Machine verspricht Steam-Deck-Erfahrung mit mehr Grafikleistung im Wohnzimmer – und das in einem handlichen Format. Den finalen Preis will Valve wohl erst 2026 nennen, doch alles deutet darauf hin, dass er deutlich näher an der PC-Welt liegen wird als an PS5 oder Xbox Series X.