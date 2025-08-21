Wer Pokémon liebt, muss jetzt zu Aldi rennen

Pokémon-Fans sollten bald bei Aldi-Nord vorbeischauen. Der Discounter verkauft ab dem 21. August knuddelige Produkte fürs Schlafzimmer.

Ihr liebt Pokémon und wollt euer Schlafzimmer etwas aufmotzen? Aldi Nord verkauft ab dem 21. August Kissen, Bettzeug und Schlafanzüge mit Motiven der Taschenmonster.

Schon für 7,99 Euro könnt ihr euch beispielsweise einen Schlafanzug für kleine Pokémon-Fans schnappen. Für 9,99 Euro bekommt ihr dagegen ein Pokéball- oder Pikachu-Kissen. Den ultimativen Treuebeweis zu den süßen Taschenmonstern liefert die Baumwoll-Wendebettwäsche für 19,99 Euro.

Pokémon-Produkte für Fans. (© Adi Prospekt/ Screenshot: GIGA) Pokémon-Produkte bei Aldi Nord (© Aldi Prospekt/ Screenshot: GIGA)

Für wen lohnen sich die Pokémon-Produkte bei Aldi?

Die Pokémon-Produkte zeigen vor allem die Fan-Lieblinge Pikachu und Evoli. Fans der ersten Pokémon-Generation werden allerdings auch Taschenmonster wie Glumanda, Shiggy und Bisasam auf der Wendebettwäsche entdecken. Fans der neueren Pokémon-Generationen gehen dagegen leer aus.

Gaming-Fans, die ihre Schlafzimmerausstattung nicht auf Pokémon beschränken wollen, können auch bei Bettwäsche und Kissen mit den Minecraft-Helden Steve und Alex zuschlagen.

Noch mehr Pokémon für euer Schlafzimmer

Wenn ihr noch mehr Pokémon für euer Schlafzimmer sucht, werdet ihr auf Amazon fündig. Gerade wenn euch das Pokémon-Bettzeug etwas zu plakativ ist, ist ein Plüschtier vielleicht angemessener. Mit einem kuscheligen Pikachu (auf Amazon ansehen) oder einem 60 cm großen Relaxo (auf Amazon ansehen) sind die Taschenmonster immer an eurer Seite.

Pokémon Relaxo 60cm Plüschtier Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 05:20 Uhr

