Ich war vor ein paar Wochen in Paris und eine Sache hat mich wirklich stutzig gemacht, als wir einen Ausflug in den Louvre gemacht haben. Es ist das beliebteste Museum der Welt, wo unter anderem auch die Mona Lisa hängt und fast jede Person lief dort mit einem New Nintendo 3DS herum.

Ich meine, der Nintendo 3DS ist cool und so, aber das war 2025 schon ein wirklich ungewöhnlicher Anblick. Schnell fanden wir dann aber heraus, dass es sich dabei um eine Kooperation zwischen Nintendo und dem Louvre handelt und der Nintendo 3DS seit 2013 als Audioguide dient. Damit kann man sich virtuell durch den Louvre bewegen und bekommt Informationen zu vielen Ausstellungsstücken und Kunstwerken.

Tatsächlich gab es früher auch mal den Guide im Souvenirshop zu kaufen und bis zur Schließung des Nintendo eShops konnte ihn auch jeder digital erwerben. Heute bekommt man ihn nur noch zu hohen Sammlerpreisen auf Plattformen wie eBay. Abgesehen davon könnt ihr die Mona Lisa auf einem 3DS leider nur noch bis September erleben, denn es wurde bereits angekündigt, dass im Louvre der Nintendo 3DS als Audioguide abgelöst wird.

Ob es bei einer Zusammenarbeit mit Nintendo bleibt, ist noch nicht bekannt. Aber was glaubt ihr, würde sich eine Nintendo Switch oder sogar Nintendo Switch 2 auch als Audioguide anbieten?