Wieviel PS hat die PS5? Keiner hat gefragt, hier ist die Antwort

Eins ist sicher: Sie hat keine 5 PS. Mehr dazu im Video.

Simple Frage, komplexe Lösung

Um die Pferdestärken der PlayStation 5 zu erfassen, brauchen wir erstmal ihre Leistung. Aber welche Leistung hat die PS5 überhaupt? Eine Herangehensweise wäre, sich die Leistung des Netzteils anzusehen. Da findet man Werte von 200 Watt.

Die müssen wir nur noch in PS umrechnen. Eine Pferdestärke entspricht 735 Watt, also hätte die PS5 ungefähr 0,27 PS. Ziemlich wenig, oder? Und eigentlich ist das auch eher die Leistung, die die PlayStation benötigt und nicht die, die sie erbringt.

Von der physikalischen Leistung zur Rechenleistung

Die wirkliche Leistung der PS5 steckt in ihrer Rechenleistung. Und die wird in FLOPS berechnet. Das steht für Floating Point Operations Per Second, also quasi Berechnungen pro Sekunde.

Um das in Watt und damit Pferdestärken zu übertragen, brauchen wir eine physische Übertragung der Rechenleistung. Zum Beispiel indem wir die Rechenleistung vom Heben eines Objekts bestimmen.

Um die physikalische Leistung von einem Watt zu vollbringen, reicht es, innerhalb einer Sekunde 100 Gramm um einen Meter zu heben. Wir bräuchten als Referenz also die minimale Rechenleistung, um einem Roboter nur diese Aufgabe zu geben. Diese Referenz fehlt momentan, darum vereinfachen wir das Modell und nehmen unser menschliches Gehirn stattdessen.

Die bessere PS5: Das Gehirn

Nehmen wir jetzt an, dass ein Mensch die gesamte Leistung seines Gehirns zum Anheben braucht, wären wir bei 10 PFLOPS. Dieser Schätzwert entspricht 10.000.000.000.000.000 FLOPS. Die PS5 hat lediglich 10,28 TFLOPS, also nur ein Tausendstel dieser Rechenleistung.

Damit hätte die PS5 gerade mal 0,001 Watt. Die Umrechnung in Pferdestärken würde dabei kaum Veränderung bringen, also hat die PS5 nach dieser Rechnung 0,001 PS.

Wie bereits erwähnt ist das nur ein Schätzwert. Für Ideen und Verbesserungsvorschläge sind die Kommentare zu diesem Video auf dem TikTok-Kanal von spieletipps offen.

