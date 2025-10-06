Xbox-Krise könnte für PS6 schlimme Folgen haben

Xbox taumelt – aber auch PlayStation-Fans könnten unter dem Absturz leiden.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neue Xbox: Kommt sie oder kommt sie nicht?

Nach der Preiserhöhung vom Game-Pass-Abo mussten Xbox-Fans am Wochenende gleich die nächste Hiobsbotschaft verkraften – ein gewöhnlich verlässlicher Leaker verriet, dass die geplante Next-Gen-Xbox intern zur Diskussion stünde.

Anzeige

Wollte sich Xbox also nach den jüngsten Pleiten vorzeitig aus dem Konsolengeschäft zurückziehen? Die Gerüchte liefen heiß und schlugen Funken, sodass Microsoft selbst ein Statement veröffentlichte. Darin wies das Unternehmen daraufhin, dass es immer noch in eigene Konsolen investiere sowie Geräte, die für die Xbox-Oberfläche designt werden (Quelle: WindowsCentral).

Damit glaubte Microsoft das Feuer zwar erstmal wieder gelöscht zu haben, doch viele Beobachter sehen die Flammen noch immer hochschlagen und an der versprochenen Next-Gen-Konsole züngeln.

Allein auf das Wort von Microsoft möchten sich nur noch die wenigsten Fans verlassen – dazu haftet den Verantwortlichen der Plattform mittlerweile ein zu starker Gestank nach Zündholz und Brandbeschleuniger an.

Xbox-Krise schwelt – und PlayStation könnte das ausnutzen

Im besten Fall hat das PR-Team von Xbox komplett die Kontrolle über sein Image und seine Glaubwürdigkeit verloren. Im übelsten Fall geht es der Marke im Zuge der jüngsten Entwicklungen so schlecht, dass Microsoft früher oder später die Reißleine ziehen muss.

Anzeige

Für PlayStation bedeutet diese Situation bereits Jahre vor dem Release der PS6, dass echte Konkurrenz wohl nicht zu fürchten ist. Damit sind Konsolenspieler Sony allerdings hilflos ausgeliefert, was schmerzhaft werden könnte.

Sicherlich war die PlayStation-Politik bislang meist ambivalent genug, dass offene Waldbrände wie bei Xbox ausgeblieben sind. Doch die Plattform hat sich mit Preiserhöhungen und Pfennigfuchserei bei Features wie dem internen Speicherplatz als rücksichtslos profitorientiert gezeigt.

Eine Gaming-Zukunft, in der Sony allein das Feld für Premium-Konsolen überlassen wird, dürfte deshalb auch PlayStation-Fans nicht schmecken – und spätestens wenn der Preis der PS6 enthüllt wird – ohne Standfuß und Disc-Laufwerk natürlich – dürfte erneut dichter schwarzer Rauch über der Community aufsteigen.