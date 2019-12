Die Nintendo Switch in Grau in der neuen Version landet in der -Topliste auf Platz 95 – offenbar ist die schlichte Variante wirklich nicht so beliebt wie die bunte. Dabei bietet sie dieselbe Leistung, glänzt also ebenfalls durch einen besseren Akku sowie ein Update bei Prozessor und Speicher. Vielleicht ist sie einfach weniger ansprechend für Kinder.

Nintendo Switch Grau 2019-Edition bei Amazon *