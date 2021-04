Immer wieder hatte Sony mit Hackerangriffen zu kämpfen, bei denen Kreditkartendaten und weitere Informationen in die falschen Hände gelangten. Damit deine Daten so gut wie möglich geschützt sind, haben wir hier einige Tipps für dich und zeigen vor allem, was die PlayStation 4 alles über dich weiß.

PlayStation 4 Facts

Die Datenschutzrichtlinien von Unternehmen sind keine Einbahnstraße. In ihnen ist nicht nur geregelt, welche Daten Konzerne wie Sony von dir erhebt, sondern auch, welche Rechte du hast, um dich zu schützen. Zudem kannst du auf deiner PlayStation 4 oder 5 einige Privatsphäre-Einstellungen ansteuern, um dich vor anderen Spielern und deren Einsichten auf deine Daten zu schützen.

Deine Daten sind ein wertvolles Gut. Deshalb solltest du darauf achten, was du weitergibst und was du lieber weglassen solltest. Im Zweifel ist Weniger Mehr! Sony sammelt nämlich eine Menge Daten, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen. Haben andere Personen aber beispielsweise durch Hacker-Angriffe Zugang zu deinen Daten, kann die Sache wieder ganz anders aussehen.

Datenerhebung von Sony: Diese Daten sammelt deine PS4/PS5 über dich

Natürlich gibt es da die offensichtlichen Daten, die Sony über dich weiß: Sobald du ein PSN-Konto einrichtest, musst du bereits deinen Namen, dein Geburtsdatum etc. angeben. Neben diesen Informationen kennt Sony dann auch dein Geschlecht, deine E-Mail-Adresse, dein Land und deine Adresse - sofern du diese Daten angibst.

Diese Daten gibst du Sony

Aber auch Zahlungsinformationen sind für Sony einsehbar. Sobald du Guthaben auflädst, etwas kaufst oder aktualisierst, kann deine PlayStation deine Rechnungsadresse und Zahlungsdaten abrufen. Aber auch Inhalte werden gespeichert. Lädst du also Bilder, Videos oder Einträge hoch, landen die auf Sonys Servern.

Kontaktierst du den Support, nimmst an Beta-Tests oder Marktforschungsumfragen teil, werden auch hier Daten erhoben. Auch hier solltest du vorsichtig sein, welche Daten du angibst und wie sicher die Umgebung ist, in der du sie preisgibst.

Diese Daten bekommt Sony durch Anwendungen, Spiele und deine Konsole

Neben den Daten, die du Sony gibst, kann deine PS4 oder PS5 aber auch welche über dich sammeln. Jedes Gerät, auf dem die PlayStation-App installiert ist und auch jeder Handheld von Sony können folgende Daten abrufen und unter Umständen an Sony senden:

IP-Adresse und weitere Netzwerkdaten

letzter und aktueller Standort des Geräts

Infos über den Gerätetyp, Einstellungen und Fehlermeldungen

Ranglisten, Punktestände und Trophäen (auch diejenigen, die offline erzielt wurden)

Zeitpunkt und Inhalt des Zugreifens auf das PlayStation-Gerät oder die App (z.B. bei Spotify)

Modell, Geräteeinstellungen, Seriennummer sowie weitere Infos über angeschlossene Peripheriegeräte (z.B. PS VR)

Fehler in der Software

Infos und Zeiträume zu Ladezeiten

Aktionen in einem Spiel oder einer App (z.B. bis zu welcher Stelle gespielt wurde oder welchen Weg du im Spiel gegangen bist)

Sony setzt sogenannte „Token“ auf allen Geräten, damit du dich nicht mehrmals anmelden musst.

Zudem sammelt Sony noch weitere Informationen darüber, wie du Spiele, Apps und weitere Anwendungen nutzt. Dazu steht in der Datenschutzrichtlinie auf playstation.com:

Zu den Daten, auf die wir von Ihren Geräten zugreifen und die wir speichern, gehören beispielsweise: Informationen darüber, wie Sie die installierte Software auf Ihrem Gerät nutzen (auch offline), wie beispielsweise das Datum und die Uhrzeit der Nutzung, welche Spiele oder Musik Sie spielen, welche Inhalte Sie suchen, teilen oder herunterladen, auf welche Dienstleistungen Sie zugreifen und wie lange, einschließlich wie oft, Sie Chat- und andere Kommunikationsanwendungen nutzen.

Sony kann auch dein gesamtes Verhalten auf den PSN-Servern nachvollziehen. Hier geht es nicht nur darum, dass Sony deine Konto-ID und weitere Anmeldedaten einsehen kann. Auch Inhalte und Anzeigen, die du dir anschaust und die von den Servern abgefragt werden, werden erhoben.

Datennutzung von Sony: Das macht Sony mit deinen Daten

Der Großteil der Daten wird dafür benutzt, um bestimmte Aktionen durchzuführen, wie zum Beispiel der Kauf eines Spiels. Einige Daten werden jedoch gebündelt, um dann personalisierte Kampagnen anzuzeigen, die dich interessieren könnten. Sprich: Sie werden für möglichst auf dich maßgeschneiderte Werbung ausgewertet. In diesen Zusammenhängen werden deine Daten genutzt:

Für den Betrieb des PlayStation Networks: Damit du dein Konto führen und Einkäufe tätigen kannst. Aber auch, damit Betrug leicht erkannt und bekämpft werden kann.

Damit du dein Konto führen und Einkäufe tätigen kannst. Aber auch, damit Betrug leicht erkannt und bekämpft werden kann. Produkte und Dienstleistungen verbessern und weiterentwickeln: Zur Entwicklung neuer Produkte und zur Fehlerbeseitigung werden deine Daten ebenso benutzt. Aber auch zur Ausgleichung von In-Game-Inhalten wie Klassen oder Bosskämpfen. Außerdem werden so anonyme Statistiken verfasst und neue Hardware, Spiele, Apps etc. entwickelt.

Zur Entwicklung neuer Produkte und zur Fehlerbeseitigung werden deine Daten ebenso benutzt. Aber auch zur Ausgleichung von In-Game-Inhalten wie Klassen oder Bosskämpfen. Außerdem werden so anonyme Statistiken verfasst und neue Hardware, Spiele, Apps etc. entwickelt. Überwachung und Sicherheit gewährleisten: Deine Online-Aktivitäten und Kommunikation über PSN wird nach eigenem Ermessen seitens Sony überwacht, damit im Zweifelsfall Inhalte entfernt werden können. Verstößt du gegen Richtlinien oder Nutzungsbedingungen, denen du vorher zugestimmt hast, werden Daten wie Uhrzeiten eurer Aktivitäten dazu genutzt, um Argumente für Maßnahmen zu sammeln, die Sony dann ergreift.

Deine Online-Aktivitäten und Kommunikation über PSN wird nach eigenem Ermessen seitens Sony überwacht, damit im Zweifelsfall Inhalte entfernt werden können. Verstößt du gegen Richtlinien oder Nutzungsbedingungen, denen du vorher zugestimmt hast, werden Daten wie Uhrzeiten eurer Aktivitäten dazu genutzt, um Argumente für Maßnahmen zu sammeln, die Sony dann ergreift. Rechnungsprüfungen und weitere Finanzzwecke: Damit Sony Vorschriften erfüllen kann.

Damit Sony Vorschriften erfüllen kann. Kaufempfehlungen aussprechen und Werbeanzeigen ausspielen: Viele Daten werden erhoben, um dir personalisierte Werbung anzuzeigen. Aber auch Kaufangebote im Shop richten sich nach deinen Aktivitäten. Personalisierte Kaufempfehlungen und Werbung kannst du in den Einstellungen deaktivieren.

So siehst du deine erhobenen Daten ein oder sperrst sie

Die einfachste Möglichkeit, einzusehen, was du tun kannst, um die Datenerhebung zu begrenzen, ist es, deine Privatsphäre-Einstellungen auf der PlayStation aufzusuchen. Klick dafür einfach auf Konto-Verwaltung in den Einstellungen. Hier wählst du jetzt beispielsweise, ob dein echter Name in der Suche oder woanders angezeigt wird. Aber auch, welche Profilbesucher sehen können, welche Inhalte du teilst.

Willst du wissen, welche Daten Sony von dir genau erhebt, kannst du eine Kopie deiner Sammlung anfordern. Aber auch Berechtigungen und Sperrungen richtest du an folgende Adressen:

Per Post Data Protection Officer

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street

London

Vereinigtes Königreich

W1F 7LP Per E-Mail dpo@scee.net

Bei minderjährigen Spielern kannst du Konten für sie anlegen und Datenschutzaspekte einstellen. Unter dem Menüpunkt Datenerfassung/Gesundheit & Sicherheit kannst du ebenso wählen, welche Daten die PS4 genau erhebt.

Willst du dein PSN-Konto jedoch ganz schließen, kannst du es nicht allein löschen. Dafür musst du dich beim PlayStation Help & Support melden. Das Team leitet dann alles Nötige in die Wege.