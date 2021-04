Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen von PC-Spielern. Informationen sind dort leicht gefunden und ausführliche Rezensionen von anderen Spielern stehen zur Verfügung, was die Kaufentscheidung durchaus beeinflussen kann. Welche Spiele sind aktuell besonders beliebt? Wir stellen euch die 10 Spiele vor, die derzeit am häufigsten gekauft werden.

Steam: Welche Spiele sind gerade besonders beliebt?

Es gibt Dauerbrenner wie und CS:GO, die befinden sich seit Jahren weit oben auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel die überarbeitete Version des „NieR Automata„-Nachfolgers. Dieser Inhalt erschien erst kürzlich und wird Steam aus den Händen gerissen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - X4: Foundations Collector's Edition

Offizielle Beschreibung: Holt euch das komplette X4-Erlebnis mit der „X4: Foundations Collector's Edition“, die das Hauptspiel „X4: Foundations“ sowie die beiden Erweiterungen „X4: Split Vendetta“ und „X4: Cradle of Humanity“ enthält. Das Bundle enthält außerdem drei Original-Soundtracks und Bonusmaterial.

X4: Foundations Collector's Edition bei Steam

9. Platz - X4: Foundations

Offizielle Beschreibung: X4: Foundations ist eine anspruchsvolle Weltraum-Simulation. Fliegt jedes Schiff, Erforscht den Weltraum oder verwaltet ein Imperium; Handelt, kämpft, baut und denkt sorgfältig, während ihr euch auf eine epische Reise begebt. Erlebt neue Funktionen und Verbesserungen mit dem massiven 4.0 Update!

X4: Foundations bei Steam

8. Platz - Satisfactory



Offizielle Beschreibung: Satisfactory ist ein First-Person-Open-World-Fabrikbau-Spiel mit einer Prise Erkundung und Kampf. Spielt allein oder mit Freunden, erkundet einen fremden Planeten, baut mehrstöckige Fabriken und betretet den Fließbandhimmel!

Satisfactory bei Steam

7. Platz - Humankind

Offizielle Beschreibung: Humankind ist das Hauptwerk von Amplitude Studios, ein historisches Strategiespiel, in dem IHR die gesamte Geschichte der Menschheit neu schreiben werdet - eine Konvergenz von Kultur, Geschichte und Werten, die es euch ermöglicht, eine Zivilisation zu erschaffen, die so einzigartig ist wie ihr selbst. Wie weit werdet ihr die Menschheit treiben?

Humankind erscheint voraussichtlich am 17. August 2021 und kann bereits vorbestellt werden. Derzeit zahlt ihr für das Spiel 49,79 Euro statt 59,99 Euro, spart also satte 17 %.

Humankind bei Steam

6. Platz - Valheim

Offizielle Beschreibung: Valheim ist ein brutales 1-10 Spieler Multiplayer-Erkundungs- und Survivalspiel in einem prozedural generierten Fegefeuer inspiriert von der Kultur der Wikinger. Schreibt beim Kämpfen, Bauen und Erobern eine Saga, die Odins Gunst würdig ist.

Valheim bei Steam

Was macht Valheim so besonders? Wir zeigen es euch:

5. Platz - Outriders

Offizielle Beschreibung: Outriders ist ein RPG-Action-Adventure und Koop-Shooter für 1-3 Spieler mit Drop-In-Drop-Out-Mechanik. Überlebt im originellen, düsteren und verzweifelten Sci-Fi-Universum.

Outriders bei Steam

Übrigens: Outriders gibt es auch für die PlayStation.

Outriders im PlayStation Store

4. Platz - It Takes Two

Offizielle Beschreibung: Begebt euch in It Takes Two auf die verrückteste Reise eures Lebens. Ladet mit dem kostenlosen Freunde-Pass einen Freund ein und arbeitet in einer enormen Vielzahl chaotisch-vergnüglicher Herausforderungen zusammen.

It Takes Two bei Steam

Übrigens: It Takes Two gibt es auch für die PlayStation.

It Takes Two im PlayStation Store

3. Platz - Death Stranding

Offizielle Beschreibung: Vom legendären Spieleentwickler Hideo Kojima kommt ein völlig neues, das Genre sprengendes Erlebnis. Sam Bridges muss einer Welt trotzen, die durch den Death Stranding völlig verändert wurde. Mit den unzusammenhängenden Überresten unserer Zukunft in der Hand begibt er sich auf eine Reise, um die zerstörte Welt Schritt für Schritt wieder zusammenzufügen.

Bis zum 27. April 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 23,99 Euro statt 59,99 Euro, spart also satte 60 %!

Death Stranding bei Steam

Übrigens: Death Stranding gibt es auch für die PlayStation.

Death Stranding im PlayStation Store

2. Platz - Counter-Strike: Global Offensive – Operation Zerbrochener Reißzahn

Offizielle Beschreibung: Werdet Teil des Gefechts und nehmt an Operation Zerbrochener Reißzahn teil. Spielt die brandneue Spielmodi „Rückeroberung“ und „Zerbrochener Reißzahn Premium“. Spielt neue Karten in einer Vielzahl von Spielmodi und verfolgt eure Leistungen in euren Operationsstatistiken.

Achtung! CS:GO – Operation Broken Fang ist ein Zusatzinhalt, für den die Steam-Version des Hauptspiels Counter-Strike: Global Offensive benötigt wird.

CS:GO Operation Broken Fang bei Steam

1. Platz - NieR Replicant ver.1.22474487139...

Offizielle Beschreibung: Das erweiterte Prequel von NieR: Automata. Ein gutmütiger junger Mann macht sich mit Grimoire Weiss, einem seltsamen sprechenden Buch, auf die Suche nach den „Versiegelten Versen“, um seine Schwester Yonah zu retten, die an der fatalen Runenpest erkrankt ist.

NieR Replicant bei Steam

Übrigens: NieR Replicant ver.1.22474487139... gibt es auch für die PlayStation.

NieR Automata im PlayStation Store

