Wer düstere Action-RPGs sucht, wird vermutlich schnell bei The Elder Scrolls 5: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt oder Elden Ring landen. Im Schatten dieser kolossalen Erfolge ist aber vor 11 Jahren auch ein Spiel erschienen, an das sich heute kaum noch jemand erinnert: Dragon’s Dogma.

Dragon’s Dogma verdient mehr Aufmerksamkeit

Große Welten, finstere Monster und ein schnelles Kampfsystem – wer diese Mischung liebt, der wird seine helle Freude an Skyrim, The Witcher 3 oder Elden Ring haben. Wer indessen alle diese Spiele bereits kennt, der sollte Dragon’s Dogma ausprobieren!

Das Action-RPG ist zwar bereits stolze 11 Jahre alt, kann sich aber immer noch sehen lassen. Das gilt vor allem für das flotte Kampfsystem, wie ein neuer Reddit-Thread eindrucksvoll beweist:

Der Clip wurde zwar künstlich beschleunigt, fängt das dynamische Kampfsystem des Rollenspiels dennoch gut ein. Darauf gehen auch mehrere User in den Kommentaren ein:

„Ich liebe das Kampfsystem. Tolle Story und Progression. Das Material wurde aber definitiv beschleunigt.“ (Reddit-User Calligaster) „Dragon’s Dogma ist eines meiner Lieblingsspiele und meiner Meinung nach hat es eines der besten Magie-Gameplays, das ich je gesehen habe.“ (Reddit-User Gildedwizard) „Ich liebe Dragon’s Dogma. Es ist eine Schande, dass andere Spiele es wagen, große Monster in ihre Spielwelten einzubauen und einem dann nicht die Möglichkeit geben, sie zu erklimmen. Ich bin schockiert, dass das nicht der Standard ist, seit das Spiel herauskam.“ (Reddit-User LevelStudent)

Besonders das letzte Zitat spricht einen wichtigen Punkt an. In Dragon’s Dogma ist es möglich, ähnlich wie in Shadow of the Colossus, auf gigantische Monster zu klettern, um sie auf diese Weise zu besiegen.

Nur einer von vielen Gründen, warum das Rollenspiel 2012 so gut bei der Presse und den Spielern ankam – siehe Metacritic.

Dragon’s Dogma 2 kommt, aber wann?

Im Jahr 2016 erschien mit Dragon’s Dogma: Dark Arisen eine verbesserte Version des Originals. Diese Fassung wurde ebenfalls sehr gut von den Fans aufgenommen und hält bei Steam einen beeindruckenden User-Score von 89 Prozent.

Apropos Steam, dort bekommt ihr das Spiel aktuell für schlappe 4,79 Euro. Für PS4/PS5 kostet es gerade 4,99 Euro, auf Xbox One/Series sogar nur 3,74 Euro und auf der Switch 14,99 Euro. Die Preise sind jeweils nur zeitweilig reduziert – bei Interesse solltet ihr euch mit dem Kauf beeilen.

Alternativ wartet ihr auf Dragon’s Dogma 2. Die Fortsetzung wurde im Sommer 2022 offiziell angekündigt. Leider ist es seitdem sehr still um den Nachfolger geworden.

Fans müssen sich also wohl noch eine ganze Weile gedulden – oder weiterhin den ersten Teil spielen.

