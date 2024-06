125 Euro auf Steam sparen: Strategie-Gigant beschäftigt euch hunderte Stunden

Wer nach einem guten Strategiespiel sucht, wird zwangsläufig auf die Civilization-Reihe stoßen. Der fünfte Teil der Reihe ist auf Steam jetzt deutlich im Preis reduziert. Trotz seines Alters sollten Genre-Fans Sid Meier’s Civilization 5 nicht einfach ignorieren.

Steam-Bundle lässt euch über 100 Euro sparen

Für Fans der Rundenstrategie ist Sid Meier’s Civilization 5 ein absoluter Pflichtkauf. Die Mischung aus Kämpfen, Bauen und Forschen lohnt sich selbst 14 Jahre nach Release noch. Auch gegenüber dem Nachfolger hat der fünfte Teil der Reihe einige Vorteile. Ein Steam-Rabatt auf die Complete-Edition des Spiels macht den Kauf jetzt besonders verlockend.

Anzeige

Das Bundle auf Steam ist um stolze 125,88 Euro reduziert. Anstelle von irren 136,84 Euro müsst ihr nur noch 10,96 Euro zahlen. Das entspricht einem Rabatt von 92 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 21. Juni. Doch Augen auf: Das Grundspiel und auch die vielen Erweiterungen für Civilization 5 sind einzeln überhaupt nicht im Angebot. Ihr müsst also zur Complete-Edition greifen, um sparen zu können.

In der Edition enthalten sind das Grundspiel und die beiden großen Erweiterungen Gods and Kings und Brave New World sowie 13 kleinere DLCs. Die insgesamt 43 Völker garantieren Widerspielwert. Schaut euch das Bundle hier auf Steam an:

Schaut euch hier den Trailer für Civilization 5 an:

Sid Meier’s Civilization 5: Launch-Trailer

Civilization 5 oder doch lieber Civilization 6?

Obwohl auch Civilization 6 jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat, solltet ihr Civilization 5 nicht abschreiben. Die beiden Spiele haben zwar einige Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede, durch die beide eine ganz eigene Spielerfahrung bieten. Das betrifft vor allem die Städteplanung, Regierungen und Kultur sowie den Weltkongress. Auch der realistischere Grafikstil des fünften Teils hat viele Fans. Selbst wenn ihr bereits Civ-6-Profis seid, lohnt sich trotzdem der Blick zurück.

Anzeige

Auch Civilization 6 ist im Angebot und gerade sogar so günstig wie noch nie:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.