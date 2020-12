Aldi Talk feiert seinen 15. Geburtstag und hat sich für seine Prepaid-Kunden eine wirklich tolle Überraschung einfallen lassen. Über die App erhaltet ihr nämlich ein großes Geschenk, das ihr bis zum 6. Januar 2021 aufbrauchen könnt. GIGA hat die Details für euch.

ALDI Facts

Aldi Talk schenkt Prepaid-Kunden 15 GB LTE-Datenvolumen

In diesem Monat gibt es ein richtig dickes Geschenk von Aldi Talk. Zum 15. Geburtstag schenkt der Discounter allen Aldi-Talk-Kunden 15 GB LTE-Datenvolumen, das ab sofort gebucht und bis zum 6. Januar 2021 verbraucht werden kann. Wer also über die Feiertage mit den Liebsten über das Handy in Kontakt treten möchte, da ein persönliches Treffen wegen der aktuellen Situation unmöglich ist, muss sich über das Datenvolumen bei Aldi Talk keine Gedanken mehr machen. Man kann dann einfach mehr Nachrichten, Fotos und Videos verschicken oder einfach ein längeres Videotelefonat führen. Gebucht wird das Geschenk über die Aldi-Talk-App:

Man muss also nur die Aldi-Talk-App runterladen und sich anmelden, falls man das noch nicht getan hat. Dort auf „Tarifoptionen buchen“ gehen und das 15-GB-Geschenk auswählen. Daraufhin bekommt man die 15 GB zusätzlich zu seinem Datenvolumen geschenkt. Dieses Präsent hat einen Wert von stolzen 15 Euro. Aldi Talk haut also richtig einen raus. Natürlich kann das Datenvolumen ohne Einschränkungen und im LTE-Netz verbraucht werden. Das Geschenk gibt es in allen Paketen von Aldi Talk.

Smartphone-Bestseller bei Amazon

Was ihr vermutlich noch nicht über Aldi wusstet:

Aldi Talk extrem beliebt in Deutschland

Aldi Talk ist seit mittlerweile 15 Jahren auf dem Markt und in Deutschland als Prepaid-Anbieter eine Macht. Wenn sich in den Tarifen etwas ändert, beispielsweise das Datenvolumen, dann ziehen die Konkurrenten von Lidl, Penny, Rewe und Co. meist mit. Während man früher noch zu Aldi laufen musste, um das Guthaben aufzuladen, funktioniert das mittlerweile sehr einfach per App. Wer möchte, kann natürlich trotzdem zu Aldi und das Guthaben dort an der Kasse kaufen. Die 15-GB-Datenvolumen gibt es auch für Neukunden. Bestellt euch also einfach eine Aldi-Talk-Karte mit 10 Euro Startguthaben und profitiert von dieser Aktion.