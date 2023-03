Grand Theft Auto 4 hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, steht bei Fans aber nach wie vor hoch im Kurs. Das beweist unter anderem ein neuer Reddit-Thread, der ausgerechnet dem vielleicht nervigsten Charakter der gesamten Reihe ein Denkmal setzt.

Spieler vermissen den nervigsten GTA-Charakter

Wer GTA 4 gespielt hat, der wird sich mit absoluter Sicherheit an Roman Bellic erinnern, den Cousin von Protagonist Niko Bellic. Roman ist unter Spielern berühmt-berüchtigt für seine ständigen Anrufe, die den Spieler dazu auffordern, mit ihm Bowling spielen zu gehen.

Roman ist dabei so nervig und penetrant, dass im Laufe der Zeit zahlreiche Memes entstanden sind, die auf diesen Umstand Bezug nehmen.

Heute, also fast 15 Jahre nach dem Release von GTA 4, vermissen viele Fans den aufdringlichen Cousin allerdings:

Beharrlichkeit zahlt sich offenbar aus und so posten die Reddit-User fleißig Zitate von Roman in die Kommentare.

Aber auch das Open-World-Spiel an sich wird in den Kommentaren mehrfach mit schönen Erinnerungen verbunden:

„GTA 4 ist wahrscheinlich mein Lieblingsspiel der Serie, um ehrlich zu sein. Der Schauplatz und die Atmosphäre waren viel düsterer als in den anderen Teilen, aber es gab auch eine gute Balance von Humor und augenzwinkernden Momenten. (…) Außerdem hat es immer noch eine der realistischsten Physiken, die ich je gesehen habe, und wir reden hier über ein 15 Jahre altes Spiel. Ganz zu schweigen von den großartigen DLCs.“ (Reddit-User Amanystya)

Besonders der letzte Punkt, also die beiden DLCs The Lost and Damned sowie The Ballad of Gay Tony, reißt eine alte Wunde bei den Fans auf. Immerhin hat GTA 5 bis heute keine Story-Erweiterungen erhalten.

