Das Spieleangebot der Nintendo Switch ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Da verliert man schnell mal den Überblick darüber, welche Games sich tatsächlich lohnen. In der folgenden Übersicht haben wir euch deswegen ein paar der besten Spiele für die Hybridkonsole zusammengetragen, die auf keiner Switch fehlen sollten.

Mario Kart 8 Deluxe

Bildquelle: Nintendo

Mario Kart ist einfach ein Klassiker, der immer geht. Egal ob ihr eure Freundschaften mit blauen Panzern zerstören oder euch online mit Fahrern eures Levels messen wollt – hier werdet ihr fündig. Und durch den neuen DLC, dessen erste Welle bereits veröffentlicht ist, kommen insgesamt noch 48 Strecken zu der Fülle an Inhalten hinzu.

Mario Kart 8 Deluxe - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 12:14 Uhr

Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass [Pre-Load] | Nintendo Switch - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 12:48 Uhr

The Legends of Zelda: Breath of the Wild

Bildquelle: Nintendo

An diesem Spiel kommt keiner vorbei – und das aus gutem Grund. Breath of the Wild hat immerhin nicht nur die Zelda-Reihe revolutioniert, sondern gleich das ganze Open-World-Genre. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken, seien es kleine Rätsel, Story-Schnipsel, Nebenquests oder Monsterhorden, die besondere Schätze bewachen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 12:48 Uhr

Undertale

Bildquelle: Nintendo

Ein Indiespiel, das seinesgleichen sucht. Undertale wirft euch in eine unberechenbare Welt voller Monster, die manchmal lustig, immer schräg und vor allem aber auch emotional ist. Noch dazu gibt euch das Spiel im klassischen SNES-Pixel-Look die Möglichkeit den Verlauf der Geschichte mit eurem Spielstil zu beeinflussen, sowie einem genialen Soundtrack zu lauschen.

Undertale gibt es hier im Nintendo eShop.

Super Mario Odyssey

Bildquelle: Nintendo

Super Mario springt und rennt auch in seinem neuesten 3D-Abenteuer wieder durch verschiedene Welten – dieses Mal jedoch mit einer magischen Mütze als Begleiter. Mit dieser wird das ohnehin schon spaßige Gameplay um ein paar neue Features erweitert.

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 12:30 Uhr

Cuphead

Bildquelle: Nintendo

Cuphead ist mit seinem Oldschool-Cartoon-Stil nicht nur richtig schön anzusehen, sondern es ist auch eine richtig harte Nuss. Ihr werdet oft virtuell ins Gras beißen, dafür aber auch eines der besten Run-and-Gun-Games der letzten Jahre erleben.

Cuphead gibt es hier im Nintendo eShop.

Super Smash Bros. Ultimate

Bildquelle: Nintendo

Ein weiterer Nintendo-Hit, der auf keiner Party fehlen darf. Super Smash Bros. Ultimate vereint alle Charaktere früherer Spiele und fügt der bunten Gruppe mit seinen Kämpfer-DLCs noch weitere Figuren eurer Lieblingsspiele hinzu. Prügelt euch mit Freunden und zeigt, was ihr drauf habt.

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 12:48 Uhr

A Short Hike

Bildquelle: Nintendo

Ein Breath of the Wild im Mini-Format. A Short Hike lässt sich in knapp zwei Stunden durchspielen, bringt euch aber mindestens genauso viel Entspannung und Erkundungsdrang wie Links Open-World-Abenteuer. Erkundet die kleine Insel, helft den Anwohnern und klettert auf den Gipfel des Berges.

A Short Hike gibt es hier im Nintendo eShop.

Animal Crossing: New Horizons

Bildquelle: Nintendo

Apropos Insel und Entspannung: In New Horizons macht ihr es euch auf einer verlassenen Insel bequem und gestaltet sie nach euren Vorlieben. Ladet tierische Bewohner dazu ein bei euch zu wohnen, füllt das Museum und genießt einfach die Zeit alleine oder mit Freunden. Im DLC Happy Home Paradise könnt ihr eure Liebe zum Dekorieren sogar zum Beruf machen.

Animal Crossing: New Horizons - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 10:50 Uhr

Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise [Pre-load] | Nintendo Switch - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 10:51 Uhr

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Bildquelle: Nintendo

Super Mario und Strategie? Das funktioniert überraschend gut! Stellt euch in rundenbasierten Schlachten einer Reihe verschiedener Gegner, nachdem ihr euer Team sorgfältig auswählt und ausrüstet. Ganz so schwer wie ein XCOM ist Mario + Rabbids natürlich nicht, gerade das macht es aber auch für Spieler interessant, die mit dem Genre sonst noch keine Erfahrungen gesammelt haben.

Mario & Rabbids Kingdom Battle - Gold Edition - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 10:02 Uhr

Katamari Damacy Reroll

Bildquelle: Nintendo

Ein super Action-Puzzler für zwischendurch ist Katamari Damacy Reroll. Im Remake des PlayStation-Klassikers rollt ihr einen kleinen Ball durch Häuser und Straßen, um ihn immer größer werden zu lassen. Das kann nicht nur für extrem lustige Momente sorgen, wenn ihr zum Beispiel anfangt Menschen aufzurollen, sondern auch ganz schön knifflig werden.

Katamari Damacy Reroll gibt es hier im Nintendo eShop.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Bildquelle: Nintendo

Ihr habt Lust eine Runde Schach, Poker oder Vier gewinnt zu spielen, habt aber keine Gesellschaftsspiele zu Hause? 51 Worldwide Games bietet eine Reihe der beliebtesten Klassiker und sogar einige unbekannte Spieleperlen aus anderen Ländern und liefert damit eine ruhigere Alternative zu anderen Nintendo-Multiplayer-Spielen.

51 Worldwide Games [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 10:48 Uhr

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Bildquelle: Nintendo

Das wundervolle Link's Awakening bekommt mit seinem Remake für die Switch eine zweite Chance ein großes Publikum von sich zu überzeugen – und das schafft es! Alle Abenteurer, die klassischen Zelda-Spiele vermissen oder das Original nicht gespielt haben, können getrost zugreifen.

The Legend of Zelda: Link's Awakening [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 11:32 Uhr

Hades

Bildquelle: Nintendo

„Eigentlich mag ich Roguelikes gar nicht, aber Hades konnte ich einfach nicht beiseitelegen.“ – so oder so ähnlich lassen sich die meisten Meinungen zum Überraschungshit zusammenfassen. Ein toller Stil trifft auf ein Gameplay, das Spieler in seinen Sog zieht, auf interessante Charaktere, Witz und Unmengen an Dialogen und kleinen Geschichten.

Hades gibt es hier im Nintendo eShop.

Ring Fit Adventure

Bildquelle: Nintendo

Ein bisschen mehr Bewegung tut jedem gut – und genau dabei hilft Ring Fit Adventure (Test). Ohne lästige Wege ins Fitnessstudio könnt ihr hier einfach von zu Hause aus die Pfunde purzeln lassen.

Ring Fit Adventure - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 13:23 Uhr

Pokémon Schwert und Schild

Bildquelle: Nintendo

Pokémon wird einfach nie alt. Fangt alles, was euch vor den Pokéball springt, trainiert euer Team und besiegt die stärksten Gegner der Region. Auf der Switch habt ihr die freie Wahl zwischen Schwert und Schild, dem Hauptspiel der jüngsten Generation, den Remakes von Diamant und Perle oder Let's Go Evoli und Pikachu.

Pokémon Schwert - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 10:03 Uhr

Pokémon Strahlender Diamant - [Nintendo Switch] Statt 49,99 Euro: Beliebtes Pokémon-Spiel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 12:48 Uhr

Auch ein Blick auf die Spin-Offs lohnt sich. Pokémon-Legenden: Arceus legt so den Fokus auf das Fangen der Monster in einer offenen Welt. Und in New Pokémon Snap geht ihr auf eine lustige Fotosafari voller Mysterien und Rätsel.

Pokémon-Legenden: Arceus [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 11:32 Uhr

New Pokémon Snap [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2022 13:23 Uhr

