150 Stunden für 7,99 Euro: PlayStation-Spieler sparen bei riesiger RPG-Legende

Ein großes Rollenspiel ist im PlayStation-Store jetzt deutlich reduziert. Im vierten Teil der legendären RPG-Reihe könnt ihr wieder in die Postapokalypse hinausziehen und zahlreiche Abenteuer erleben. Fallout 4 für PS4 und PS5 kostet jetzt nur 7,99 Euro.

Großes PlayStation-RPG jetzt massiv reduziert

Fans der verstrahlten Ödnis können jetzt sparen – zumindest wenn ihr zusätzlich auch noch eine PS4 oder eine PS5 besitzt. Fallout 4 ist im PS-Store jetzt gerade um ganze 50 Prozent reduziert. Ihr müsst also nur noch 7,99 Euro anstelle von 19,99 Euro zahlen (im PlayStation-Store ansehen).

Anzeige

Wenn ihr RPGs liebt und euch das neuste Singleplayer-Fallout noch in eurer Sammlung fehlt, dann ist jetzt der perfekte Moment, um zuzuschlagen. Das Angebot gilt noch bis zum 18. Juli.

In der legendären Fallout-Reihe ist die Welt nach einem Atomkrieg untergegangen. Trotzdem gibt es noch einige Überlebende, die sich zu neuen (teilweise exzentrischen) Fraktionen zusammengetan haben. In Fallout 4 spielt ihr einen Vault-Bewohner, der den Bomben zwar zunächst in einem Bunker entronnen ist, aber jetzt seinen Sohn retten muss. Wie für ein Bethesda-Game üblich erwartet euch eine gewaltige Open-World mit zahlreichen Quests und Aktivitäten.

Anzeige

Die Seite HowLongtoBeat hält fest, dass euch die Hauptstory von Fallout 4 etwa 27 Stunden beschäftigen wird. Wenn ihr wirklich alles entdecken wollt, könnt ihr auch mit 159 Stunden Spielzeit rechnen.

Auf Amazon könnt ihr euch inzwischen auch eine sehr beliebte Serien-Adaption von Fallout anschauen:

Diese Fraktionen erwarten euch in Fallout 4:

Fallout 4: Fraktionen im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

So kommt Fallout 4 bei Kritikern und Spielern an

Fallout 4 ist ursprünglich für die PlayStation 4 erschienen. Im April 2024 hat Bethesda dem Rollenspiel dann noch ein Next-Gen-Update spendiert, um das Spiel für die PS5 zu optimieren. Damit hat der Entwickler allerdings nur wieder neue Bugs und Probleme ausgelöst, die dann wieder behoben werden müssen.

Anzeige

Im PlayStation-Store steht Fallout 4 nach 129.000 Bewertungen bei durchschnittlichen 4,61 von 5 Sternen. Auch beim Review-Aggregator Metacritic kann sich Bethesda über einen Metascore von 87 Punkten freuen. Der User-Score fällt dagegen nicht ganz so gut aus. Dort steht das RPG bei 6,9 von 10 Punkten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.