Noch im Januar dürfen sich Stealth-Fans über zwei Geschenke freuen: Die ersten beiden Spiele der Hitman-Trilogie gibt es schon bald völlig gratis auf der Xbox, PS4, PS5 und dem PC – allerdings nur unter einer Bedingung.

Hitman 3 Facts

Mit der Hitman-Reboot-Trilogie hat Studio IO Interactive ohne Frage drei der besten Stealth-Spiele der letzten Jahre veröffentlicht. Ab dem 26. Januar könnt ihr euch die Auftragskiller-Trilogie unter dem Titel World of Assassination in einem praktischen Paket sichern – falls ihr bereits Hitman 3 besitzt, bekommt ihr die beiden Vorgängerspiele sogar einfach gratis dazu.

Hitman: Stealth-Trilogie wird zur World of Assassination

Bislang waren die drei unterschiedlichen Hitman-Spiele einzeln und in unterschiedlichen Versionen erhältlich, konnten aber miteinander verknüpft werden. Zwei Jahre nach dem Release von Hitman 3 vereinfacht Publisher IO Interactive diesen Prozess nun deutlich und senkt dabei gleichzeitig die Preise. Hitman 3 soll offiziell zum Hub von Hitman World of Assassination werden. Darin werden jeweils die GOTY-Version von Hitman und die Basis-Version von Hitman 2 ohne Extra-Kosten inbegriffen sein. Auf diese Weise sollen viele Fans entweder günstiger auf DLCs zugreifen, Spiele gratis abstauben oder ganz einfach einen simpleren Zugang zu den Stealth-Hits bekommen.

Schaut euch hier den Trailer zu Hitman 3 Year 2 an:

Hitman 3: Year 2 Reveal-Trailer

Falls die drei Hauptspiele für euch immer noch nicht genug Content bieten sollten und ihr alle Zielpersonen in den riesigen Sandboxen bereits auf jede erdenkliche Weise um die Ecke gebracht habt, könnt ihr euch zusätzlich noch für einen reduzierten Preis das Deluxe Pack schnappen, in dem die Erweiterungen für Hitman 3 und Hitman 2 enthalten sind. Das Angebot gilt sowohl für die PS4 und PS5 als auch Xbox-Konsolen und den PC. (Quelle: IO Interactive)

PS5 HITMAN 3 - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.01.2023 09:21 Uhr

Project 007: Auf Agent 47 folgt James Bond

Mit der World of Assassination wird IO Interactive die erfolgreiche Hitman-Reihe vorerst auf Eis legen, um sich in Zukunft einem noch größeren Namen zuzuwenden: James Bond. Mit Project 007 befindet sich bei dem dänischen Studio bereits das nächste Highlight in Planung. Wann der MI6-Agent allerdings seinen nächsten großen Gaming-Auftritt haben wird, ist aktuell leider noch nicht bekannt.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die besten Open-World-Games aller Zeiten:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.