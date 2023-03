Eine unscheinbare Ausweis-App steht in den App Stores von Apple und Google ganz weit oben. Was zunächst kurios erscheint, hat einen einfachen Grund: Geld. Denn der Staat verschenkt 200 Euro an Millionen von Menschen.

In den App Stores von Apple und Google ist die Hackordnung normalerweise klar: Ganz oben stehen die üblichen Verdächtigen wie WhatsApp, Google Maps oder PayPal. Seit einigen Tagen spielt aber ausgerechnet eine Ausweis-App ganz vorne mit: AusweisApp2.

Ausweis-App stürmt die Charts im App Store und Play Store

Wer sich nun wundert, woher der plötzliche Erfolg kommt: Die hohen Downloadzahlen dürften mit der Energiepreispauschale zusammenhängen, die Studenten und Fachschüler seit kurzem beantragen können. Hier winken 200 Euro vom Staat, die als Ausgleich für die hohen Energiepreise der vergangenen Monate gedacht sind. 3,5 Millionen Studenten und Fachschüler haben Anspruch darauf.

Um die Energiepreispauschale zu beantragen, brauchen Berechtigte ein BundID-Konto sowie ein ELSTER-Zertifikat oder einen Ausweis mit Online-Funktion – und genau hier kommt die AusweisApp2 ins Spiel. „Für die Online-Ausweisfunktion benötigen Sie ein aktuelles Smartphone und eine Identifizierungs-App, zum Beispiel die AusweisApp2“, heißt es auf der Info-Seite zum Beantragen der Energiepreispauschale (Quelle: Einmalzahlung200).

Die meisten Studenten und Fachschüler dürften kein ELSTER-Zeritifkat besitzen und greifen daher wohl zur Ausweis-App. Im Apple App Store rangiert AusweisApp2 aktuell auf Platz 1, im Google Play Store auf dem dritten Platz.

