3,33 Euro pro Spiel: Gefeierte Shooter-Trilogie für PS4 und PS5 im Angebot

Die Bioshock-Spiele gehören zu den Games, die ihr unbedingt einmal gezockt haben solltet. Momentan könnt ihr euch die Sci-Fi-Shooter für nur 3,33 Euro pro Spiel in der Remastered-Collection für die PS4 und PS5 sichern.

Mit herausragenden Metacritic-Wertungen von 96, 88 und 94 haben sich die düsteren Sci-Fi-Shooter Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock: Infinite einen Platz in der Gaming-Geschichte gesichert und ihr Genre wesentlich beeinflusst. In der Remastered-Collection wurden die drei Spiele als Bundle zusammengefasst und ihr könnt dieses jetzt für nur 9,99 Euro im PlayStation-Store abstauben.

Bioshock: The Collection im PlayStation-Store reduziert

In den ersten beiden Bioshock-Spielen habt ihr die Aufgabe, in einem alternativen Universum den dunklen Geheimnissen der Unterwasserstadt Rapture auf die Spur zu kommen. In Bioshock: Infinite findet ihr euch dagegen in der schwebenden Stadt Columbia wieder, in der es ebenfalls nicht mit rechten Dingen zugeht. Dank der herausstechenden Dieselpunk-Ästhetik, spannenden und wendungsreichen Geschichten sowie smart designtem Gameplay bietet das Bundle auch 17 Jahre nach dem Release des ersten Teils noch ein einzigartiges Spielerlebnis.

Schaut euch hier den Trailer für Bioshock: The Collection an:

BioShock: The Collection

Bioshock: The Collection bietet für Spieler, die abgesehen von der Main Quest auch noch einige Nebenmissionen erledigen wollen, rund 50 Stunden stimmungsvolle Shooter-Spieldauer. (Quelle: Howlongtobeat) Im PlayStation-Store könnt ihr euch das Klassiker-Bundle jetzt noch bis zum 13. Juni 2024 für nur 9,99 Euro statt 49,99 Euro sichern und damit 80 Prozent sparen (im PlayStation-Store ansehen).

Shooter und mehr: PS4- und PS5-Hits im Angebot

Im PlayStation-Store findet ihr momentan neben der Bioshock-Collection auch noch zahlreiche andere Spiele-Hits – nicht nur Shooter-Fans kommen da auf ihre Kosten. Auf der Shop-Übersichtsseite für die Rabatt-Aktion Days of Play findet ihr zahlreiche Highlights, von God of War: Ragnarök über The Last of Us 2 bis hin zu Hogwarts Legacy. (Quelle: PlayStation)

Für 2,99 Euro bekommt ihr im PlayStation-Store aktuell auch ein echtes Strategie-Schnäppchen serviert:

