3 Abenteuer für nur 17,49 Euro im Xbox-Store: Beliebte Trilogie massiv reduziert

Im Xbox-Store könnt ihr euch aktuell gleich drei Top-Abenteuer für weniger als 20 Euro schnappen – derzeit ist für alle Hobby-Archäologen das Bundle Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy nämlich um 65 Prozent im Preis reduziert.

Mit der Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy hat Videospiel-Legende Lara Croft ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Die Reboot-Trilogie bietet alles, was sich Fans von der berühmten Archäologin versprechen und wurde mehrfach von Kritikern ausgezeichnet. Wenn ihr die erstklassigen Abenteuer bislang verpasst haben solltet, könnt ihr sie nun auf der Xbox zum Spitzenpreis nachholen. Ihr bekommt die drei Triple-A-Games im Bundle für nur 17,49 Euro (im Xbox-Store ansehen).

Tomb-Raider-Trilogie auf der Xbox im Angebot

In der Reboot-Trilogie von Tomb Raider begleitet ihr Lara Croft während ihrer Anfangszeit als Archäologin und seid bei den ersten großen Abenteuern dabei. Im ersten Teil, Tomb Raider, strandet ihr nach einem Schiffbruch auf der mysteriösen Insel Yamatai und müsst um euer Überleben kämpfen. Im zweiten Teil, Rise of the Tomb Raider, verschlägt es euch auf der Suche nach der verlorenen Stadt Kitesh nach Sibirien. Im Finale der Trilogie, Shadow of the Tomb Raider, müsst ihr im Dschungel von Mexiko und Peru das Ende der Welt verhindern.

Im Xbox-Store könnt ihr euch die drei Tomb-Raider-Abenteuer jetzt im Definitive-Survivor-Bundle für nur 17,49 Euro statt 49,99 Euro sichern. Die Trilogie enthält alle veröffentlichten Inhalte der Spiele in den jeweiligen Definitive Editions – darunter neue DLC-Missionen, -Outfits und -Herausforderungsgräber. Das Angebot gilt noch bis zum 15. Januar 2024.

Xbox: Starke Rabatte im Microsoft-Store

Aktuell könnt ihr euch nicht nur die Tomb-Raider-Trilogie im Xbox-Store zu einem stark reduzierten Preis sichern. Unter den vergünstigten Games findet ihr derzeit ebenfalls zum Beispiel die Batman: Arkham Collection für nur 8,99 Euro oder den Shooter-Hit Battlefield 5 für schlappe 4,99 Euro. (Quelle: Xbox)

Auch das Dead-Space-Remake ist momentan besonders günstig im Xbox-Store zu haben:

