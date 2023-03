Das Remake von Resident Evil 4 steht in den Startlöchern und wird voraussichtlich am 24. März erscheinen. Eine kurze Preview ins Spiel hat uns jetzt einige saftige Details verraten, die neu sind – und drei dieser Details erwecken in mir jetzt schon schaurige Vorfreude.

Resident Evil 3: Remake Facts

Bis jetzt hat mich Capcom mit seinen Remakes der Resident-Evil-Teile nicht enttäuscht – und die Sterne stehen gut, dass Fans sich auch ohne große Vorbehalte auf Resident Evil 4 freuen können. Seid ihr bereit, endlich wieder auf eure Munition zu achten und grausige Monster abzuknallen? Dann seid ihr wie ich, die den Release des vierten Teils kaum erwarten kann. Ein 17-minütiges Gameplay-Video verriet uns und anderen Gaming-Redaktionen auf der Welt einige neue Details zum Remake, die mich besonders ungeduldig werden lassen (auf eine gute Art).

Resident Evil 4 Remake (PS5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.03.2023 22:03 Uhr

1. Euer Freund, das Messer

In allen Resident-Evil-Teilen war das Messer stets euer treuer Freund und Begleiter, den ihr immer dann herausholen konntet, wenn es brenzlig wurde. Im Remake von Resident Evil 4 wird das Messer eine noch größere Rolle spielen: Ihr könnt nahezu alle Attacken mit dem Messer abwehren – fliegende Beile, Kick-Angriffe und sogar schleimige Tentakel-Attacken. Leon ist echt ein Profi mit dem Messer!

Allerdings ist das Messer dieses Mal nicht unzerstörbar: Mit einem Balken wird der momentane Zustand des Messers angezeigt, wobei ihr das Messer über das ganze Spiel hinweg reparieren und upgraden könnt. Generell sollte dieses neue Feature dafür sorgen, dass ihr einfach mehr Freiheit im Gameplay habt.

2. Verschiedene Koffer und Glücksbringer

Das Remake von Resident Evil 4 wird ein Lagerungssystem mit einem Koffer bieten, das ihr an Speicherpunkten aufrufen könnt. Noch dazu dürft ihr den Koffer selbst auch upgraden, und zwar mit Koffern in verschiedenen Farben und Glücksbringern, die ihr an den Koffer anbringt. Beide Upgrade-Optionen sorgen für verschiedene Boni im Spiel.

Da ich persönlich Crafting und Upgrade-Möglichkeiten liebe, freue ich mich schon darauf, meinen eigenen, perfekt abgestimmten Koffer zusammenzubauen. Zudem wird es wohl neue Sammel- und Upgrade-Quests geben, die neben dem Monsterschlachten Abwechslung bieten.

3. Verbesserte Interaktionen mit Ashley

Ashley wird euch teilweise im Spiel begleiten – wie einige sicher vom Originalspiel wissen. Im Remake werden die Interaktionen mit ihr glaubwürdiger ins Spiel integriert: Ihr werdet sie bitten können, entweder nahe bei euch zu bleiben oder auf Abstand zu gehen. Zudem hat sie keine Lebensleiste mehr, was Kämpfe etwas weniger stressig machen dürfte. Wenn sie getroffen wird, müsst ihr einzig zu ihr laufen und ihr wieder aufhelfen.

Resident Evil 4 wird voraussichtlich am 24. März 2023 für PC, PS5, PS4 und Xbox Series erscheinen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.