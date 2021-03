Der März kommt mit ein wenig Sommerwind angestiefelt, aber zwischendurch fröstelt es doch genug, damit Frühlingsspaziergänge nicht den ganzen Tag einnehmen – und Zeit bleibt, um vor Netflix zu chillen. Das lohnt sich auch, denn ein paar Highlights hat der Streaming-Dienst diesen Monat zu bieten.

Beale Street

Genre: Drama, Romanze

Netflix-Release: 1. März 2021

Große Gefühle, sanft und mitreißend erzählt: Die junge Trish erwartet ein Baby von ihrer großen Liebe Fonny – alles scheint wundervoll, bis Fonny eines Verbrechens angeklagt wird, das er nicht begangen hat. Trish, ihre Eltern und die Community auf der Beale Street aber halten zusammen und kämpfen für Fonnys Freiheit.

Vom gefeierten Regisseur des oscarprämierten Films Moonlight, Barry Jenkins, erwartet euch hier einer der berührendsten Filme von 2019: Nicht verpassen!

Deadpool 2

Genre: Superhelden-Komödie

Netflix-Release: 15. März 2021

Frechdachs Wade Wilson alias Deadpool entdeckt seine philanthrope Seite und beschützt gemeinsam mit einer zusammengewürfelten Superhelden-Truppe einen kleinen Jungen, der übernatürliche Fähigkeiten besitzt.

Deadpool 2 kommt zwar mit anderem Regisseur dahergewitzelt, behält aber weiterhin den guten, alten Wade Wilson – gespielt von Ryan Reynolds.

Last Chance U: Basketball

Genre: Sport-Dokumentation

Netflix-Release: 10. März 2021

Erstausstrahlung: Nachdem die mit einem Emmy prämierte Serie Last Chance U College-Studenten auf ihrem Weg zur NFL begleitete, dreht sich das Spin-Off Last Chance U: Basketball um junge Basketball-Spieler, ihr Leben, ihre Leiden und ihren Weg an die Spitze des Sports.

Geheimtipp: Das Leben ist wie ein Stück Papier

Genre: Drama

Netflix-Release: 12. März 2021

Erstausstrahlung: Mehmet hält sich in der Türkei gerade so über Wasser, indem er Papier und Pappe einsammelt. Als aus einem großen Pappkarton jedoch ein achtjähriger Junge hopst, ändert sich Mehmets Leben drastisch – und eine besondere Beziehung entsteht zwischen den beiden Außenseitern.

Die türkische Netflix-Produktion Das Leben ist wie ein Stück Papier verspricht eine ernste, originelle Geschichte zu erzählen, die bereits im Trailer eine besondere Erfahrung verspricht:

Der März verspricht weniger Knall-Peng-Blockbuster, dafür mehr ruhige, besänftigende Filme der emotionalen Art – was auch einmal schön ist! Falls euch das ruhige Genre aber eher nicht zusagt, werft einen Blick auf die Liste aller Filme im März auf Netflix über diesem Absatz.