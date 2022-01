Epic Games schenkt euch in der Regel jede Woche ein Spiel, doch jetzt könnt ihr euch gleich über drei Action-Adventures freuen. Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn ihr habt nur noch wenige Tage Zeit, sie euch zu sichern.

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Das Neujahr feiert Epic Games mit drei „Tomb Raider“-Spielen für euch.

Die aktuellen Gratis-Games

Tomb Raider GOTY

TOMB RAIDER - Crossroads Trailer deutsch

Offizielle Beschreibung: Nur mit ihrem Instinkt und übermenschlicher Ausdauer bewaffnet, deckt Lara die dunkle Vergangenheit einer vergessenen Insel auf, um ihrem gnadenlosen Griff zu entkommen.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Rise of the Tomb Raider: 20-Jähriges Jubiläum

Offizielle Beschreibung: Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration enthält das Basisspiel sowie den Season Pass mit allen neuen Inhalten. Erkundet und verteidigt Croft Manor in der neuen „Blood Ties“-Geschichte, verteidigt es dann in „Lara's Nightmare“ gegen eine Zombieinvasion.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

SHADOW OF THE TOMB RAIDER - Offizieller Launch Trailer

Offizielle Beschreibung: Erlebt in Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition das letzte Kapitel von Laras Origin-Story, in dem sich ihr Schicksal erfüllt und sie zum Tomb Raider wird.

Diese Spiele könnt ihr euch bis zum 6. Januar 2022 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Danach wechselt das Angebot dann schon wieder. Wir empfehlen euch, jede Woche in den Epic Games Store zu schauen, um kein Gratis-Spiel zu verpassen.

Noch schnell eure Gutscheine einlösen

Neben den Gratis-Spielen könnt ihr euch auch über Gutscheine für den Feiertags-Sale 2021 freuen. Noch bis zum 6. Januar 2022 sind mehr als 1.300 Spiele, Editionen und Add-ons im Angebot, mit Rabatten von 10 Prozent bis 95 Prozent. Für jede Vollversion eines Spiels ab 14,99 Euro, das ihr im Epic Games Store kauft, erhaltet ihr einen Gutschein im Wert von 10 Euro. Das gilt auch bei den Gratis-Games, die diesen Betrag erreichen.

