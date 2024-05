3-Punkte-Masterplan für PlayStation: Sony geht zwei Schritte vor und einen zurück

Die PlayStation 5 dominiert den Konsolenmarkt. Jetzt stellt Sony in einer Präsentation vor, wie die Zukunft der Konsole aussieht und auf welche drei Säulen sie sich stützt. Nicht nur PS5-Spieler können sich freuen.

PlayStation 5: Das ist Sonys Erfolgsrezept

Sony stellt die Pläne für die Zukunft der PS5 vor. Eine Präsentation des Game & Network Service Segments beinhaltet dabei viele Informationen über den aktuellen Status der PlayStation. Eine Folie macht klar, welche drei Themen jetzt und in Zukunft besonders wichtig sind. Immerhin zwei davon klingen auch gar nicht schlecht.

Ganz oben steht „IP Powerhouse“. Sony will die großen Marken also weiter ausbauen. Besondere Bedeutung haben dabei The Last of Us, Horizon, God of War und Destiny. Auch Helldivers 2 hat sich nach dem gewaltigen Erfolg auf Steam und PS5 einen Platz zwischen den Gaming-Giganten verdient.

Sony will weiterhin die eigenen Spiele auf neue Plattformen bringen. Gemeint ist hier wohl vor allem der PC. Allerdings gibt es auch Gerüchte, wohingegen Helldivers 2 auf der Xbox Series X|S erscheinen könnte und auch der Mobile-Sektor ist inzwischen im Gespräch. Die dritte Säule der PlayStation-Herrschaft ist „Business Model Optimization“. Netterweise erklärt Sony, was hinter der Worthülse steckt. So soll verstärkt auf Live-Service-Games gesetzt werden (Quelle: Sony).

Live-Service-Games werden oft kritisch gesehen, da sie vor allem darauf ausgelegt sind, den Spielern möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Schon bei der aktuellen State of Play hat sich Sony durch den Fokus auf Live-Service Kritik eingefangen. Sonys 3-Punkte-Erfolgsrezept hat also auch eine Zutat, die einen faden Beigeschmack hinzufügt.

Damit sind die PlayStation-Entwickler gerade beschäftigt

Die PlayStation-Strategie spiegelt sich auch in den Aufgaben für Entwicklerstudios wider. Sony teilt die eigenen Teams in verschiedene Gruppen ein. Die erste kümmert sich ausschließlich um Singleplayer-Games, mit denen Geschichten erzählt werden sollen. Hier werden etwa Naughty Dog oder Insomniac Games gelistet. Live-Service-Games bekommen auch eine eigene Kategorie, hier fühlt sich unter anderem Bungie mit Destiny 2 zu Hause.

Interessant ist allerdings, dass Sony auch einen Mittelweg (oder vielleicht etwas ganz anderes) vorstellt. Einige Studios fallen unter Kategorie „Evolving/ Multi-Genre“. Dort steht der Entwickler Guerrilla, der zuletzt Horizon Forbidden West abgeliefert hat, aber auch Bend Studio, Schöpfer von Days Gone. Eine Stellenausschreibung ließ zuvor vermuten, dass das Studio jetzt auch an einem Spiel mit Live-Service-Anteil arbeitet. Sony geht noch nicht näher darauf ein, was die neue Kategorie an Spielen genau bedeuten soll. Gamer müssen also geduldig sein.