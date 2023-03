Eine neue Season steht uns bevor und mit ihr ein paar brandneue Anime. Welche abgedrehten Serien ihr im Frühjahr 2023 auf keinen Fall verpassen solltet, erfahrt ihr hier.

Anime Facts

3 Spitzen-Anime im Frühling 2023

Auch in der kommenden Frühlings-Season wird Anime-Fans ein breites Spektrum an Genres versprochen. Neben alten Bekannten wie Demon Slayer, Ranking of Kings und Tokyo Mew Mew, deren Fans sich über Fortsetzungen freuen dürfen, stehen auch viele brandneue Serien in den Startlöchern. Im folgenden stellen wir euch drei Anime vor, auf die sich die Community schon am meisten freut.

Hell’s Paradise

Hell’s Paradise: Trailer

Fans von Chainsaw Man könnten die Wartezeit auf die zweite Staffel mit Hell's Paradise überbrücken. Nicht nur entsteht der Action geladene Anime im selben Studio, sondern auch der Plot rund um einen Protagonisten, der Monster schlachten muss, schlägt in eine ähnliche Kerbe.

Protagonist ist nämlich der Ninja Gabimaru, der auf eine mysteriöse Insel verfrachtet wird, um das Elixir des Lebens zu finden – nur warten auf der Insel ungeahnte Gefahren auf ihn.

Ab dem 1. April 2023 läuft der Anime im Simulcast auf Crunchyroll.

KonoSuba - An Explosion on This Wonderful World!

KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World! – Trailer

Das Spin-Off der beliebten Fantasy-Comedy-Serie Konosuba: God’s Blessing On This Wonderful World! wird vor allem Fans des Originals begeistern – voraussichtlich können aber auch Neueinsteiger eine gute Zeit mit dem Anime haben.

Die eigenständige Geschichte dreht sich um Megumin, eine Zauberin, die explosive Magie liebt. Sie und ihre Freundin Yunyun versuchen ihrem Dorf zu helfen, was oft zu urkomischen Situationen führt.

Starttermin soll der 6. April 2023 sein. Wo das Spin-Off in Deutschland gestreamt wird, ist noch nicht bekannt. Crunchyroll streamt es jedoch auf seiner englischen Seite. Mit einer VPN könnt ihr die Serie über Crunchyroll schauen:

Die Original-Serie gibt es hierzulande auf Amazon Prime zu sehen. Genaueres dazu könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

Oshi No Ko

Oshi No Ko: Mein*Star – Trailer

Verrückter wird's nicht mehr: In Oshi No Ko geht es um ein 16-jähriges Idol, also einen aufstrebenden Popstar, namens Ai. Die junge Performerin wird überraschenderweise schwanger mit Zwillingen und trifft im Krankenhaus auf ihren behandelnden Arzt, der ein großer Fan von ihr ist.

Plötzlich sterben er und eine Patientin und die beiden werden wiedergeboren als ihre beiden Kinder. Komischerweise können sie sich jedoch an ihr früheres Leben erinnern.

Die Geschichte stammt übrigens aus derselben Feder wie Kaguya-sama: Love Is War.

In Japan ist die Serie bereits im März angelaufen. Hier läuft der Anime ab dem 12. April 2023 über Akiba Pass TV im Simulcast.