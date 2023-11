33 Prozent Nachlass auf das Spiel des Jahres: Epic macht euch Mega-Angebot

Die Cyber Week ist bei Epic Games gestartet und bringt starke Vergünstigungen für die Spiele im Store. Unter anderem könnt ihr eines der besten Spiele dieses Jahres mit 33 Prozent Rabatt kaufen – wir erklären euch, wie es geht.

Alan Wake 2 Facts

Alan Wake 2 mit 33 Prozent Rabatt kaufen: Die Epic-Gutscheine machen es möglich

Im Epic Games Store ist die Cyber Week gestartet und mit ihr könnt ihr für jeden Kauf eines Spieles einen 33-Prozent-Gutschein erhalten. Löst ihr diesen bei einem weiteren Kauf ein, spart ihr 33 Prozent des Preises und erhaltet einen weiteren Gutschein – und so weiter. Die Aktion läuft vom 21. bis zum 28. November. Nach dem 28. November verlieren die Gutscheine ihren Wert.

Um einen dieser Gutscheine zu bekommen und dann Alan Wake 2 mit 33 Prozent Rabatt zu kaufen, müsst ihr kein teures Spiel kaufen – es reicht sogar ein kostenloses. Am einfachsten kommt ihr also an den Rabatt, wenn ihr einfach eines der momentan kostenlos angebotenen Games kauft (zu den kostenlosen Spielen im Epic Games Store). Hierfür müsst ihr euch aber natürlich anmelden.

Sobald ihr den ersten Gutschein in der Tasche habt, kauft ihr einfach Alan Wake 2 im Epic Games Store. Der Gutschein wird automatisch angewendet.

Schaut euch den Trailer zu Alan Wake 2 an:

Alan Wake 2 – offizieller Launch-Trailer

Warum gerade Alan Wake 2? Alan Wake 2 konnte ganze 8 Nominierungen bei den Game Awards einsacken, darunter auch die Nominierung für das beste Spiel 2023. Das Mystery-Horror-Adventure glänzt insbesondere durch seine völlig verrückte Story, wobei die Geschichte des ersten Teils fortgesetzt wird. Falls ihr Mystery-Horror oder der Serie Twin Peaks etwas abgewinnen könnt, solltet ihr euch das Spiel anschauen. Zu Alan Wake 2 im Epic Games Store.

So funktionieren die Rabattgutscheine

Falls ihr mit den Gutscheinen noch andere Spiele kaufen wollt, solltet ihr ein paar der Regeln zu den Gutscheinen kennen (Quelle: Epic Games Store). Ihr könnt etwa eines oder mehrere Spiele in eurem Warenkorb haben – solange der gesamte Wert des Warenkorbs mindestens 14,99 Euro beträgt, könnt ihr einen Gutschein einlösen. Der Rabatt wird dann auf alle Spiele im Warenkorb angewendet, solange sie anrechnungsfähig sind.

Den Gutschein könnt ihr nur auf Spiele anwenden, nicht auf DLCs oder Ingame-Käufe. Weiterhin sind die Bundles EA SPORTS FC™ 24 Ultimate Edition, Madden NFL 24 Deluxe Edition und F1® 23 Champions Edition von der Aktion ausgeschlossen. Für Spiele im Vorverkauf könnt ihr den Gutschein ebenfalls nicht anwenden. Schließlich wendet ihr immer nur einen Gutschein an und nicht mehrere. Die 33-%-Gutschein-Aktion im Epic Games Store endet am 28. November 2023.