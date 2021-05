Netflix fährt große Geschütze auf, um euch weiterhin die besten Filme und Serien ins Haus zu bringen: Nicht nur Joker (2019) mit Joaquin Phoenix erscheint im Juni, sondern dazu zwei weitere Kino-Blockbuster und eine Serie, die ihr nicht verpassen solltet.

Netflix Serien & Filme: Angebot und Kosten des Streaming-Dienstes Facts

Spider-Man: Far From Home

IMDB-Wertung: 7,5

Es ist der erste Marvel-Film nach Avengers Endgame: Die Schlacht gegen Thanos ist geschlagen, doch sie forderte einige Opfer. Der junge Spider-Man (Tom Holland) hat überlebt, trauert jedoch um seine verloren Freunde und muss gleichzeitig einem neuen Superschurken des Handwerk legen. Der Marvel-Blockbuster braucht sich keineswegs vor den Avengers-Filmen zu verstecken, weswegen ihr ihn unbedingt nachholen solltet – falls ihr ihn noch nicht kennt.

Streamt Spider-Man: Far From Home ab 1. Juni auf Netflix.

Isle of Dogs

IMDB-Wertung: 7,9

Regisseur und Film-Ikone Wes Anderson ist unter anderem mit seinen Meisterwerken Moonrise Kingdom (2012) und Grand Budapest Hotel (2014) berühmt geworden. Sein Talent für gefühlvolle, komplexe und vor Farben und Fantasie sprühende Filme könnt ihr ab Juni auf Netflix selbst erleben, denn nicht nur sind die erstgenannten Werke dort verfügbar, sondern ab da an auch sein neuester Film Isle of Dogs (2018): Nachdem eine Hunde-Erkältung in Japan ausgebrochen ist, werden alle Hunde auf eine Insel verschleppt – ebenso der Hund von Protagonist Atari, der seinen treuen Gefährten auf der Insel der Hunde suchen geht.

Streamt Isle of Dogs ab 1. Juni auf Netflix.

Joker

IMDB-Wertung: 8,4

Und da das noch nicht genug ist, kommt noch ein preisgekrönter Blockbuster im Juni auf Netflix: Joaquin Phoenix‘ krasse Darstellung von Joker (2019) im gleichnamigen Film hat ihm unter anderem den Oscar für den besten Hauptdarsteller eingebracht. In Joker taucht ihr tief in die Psyche des DC-Bösewichts ein und seht, wie er zu dem morbide-verrückten Charakter wurde, der er heute in der Popkultur ist.

Streamt Joker ab dem 20. Juni auf Netflix.

Sweet Tooth

Die erste Staffel von Sweet Tooth erzählt eine selten abwegige Geschichte: Eine Junge, der halb Mensch und halb Hirsch ist überlebt mit anderen Tier-Mensch-Hybriden die Apokalypse. Der originelle Ansatz scheint aber nicht alles zu sein, was die ersten Kritiker an der Serie begeistert: Sie soll euch einen herzerwärmend kindlichen und optimistisch Blick auf die untergegange Welt ermöglichen. Überzeugt euch im Juni selbst und schaut hinein!

Schaut in den schönen Trailer zu Sweet Tooth hinein:

Streamt die erste Staffel vom Netflix-Original Sweet Tooth ab dem 4. Juni auf dem Streaming-Portal.

Der Juni 2021 ist ein verdammt guter Monat für Netflix-Abonnenten, und dabei haben wir noch nicht einmal alles aufgezählt. Hier ist deswegen ein umfassender Überblick zu allem, das im Juni 2021 auf Netflix erscheint.

Auch wenn es sich der Sommer jetzt mehr oder weniger gemütlich in Deutschland gemacht hat, scheint Netflix euch weiterhin zu Hause mit guten Filmen und Serien beglücken zu wollen. Was super ist, immerhin kann man nicht ewig in der Sonne liegen, oder?