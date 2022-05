Es gibt wieder etwas Bewegung in den Bestseller-Charts des PlayStation Stores. Aktuell ist dort ein echter PS4-Klassiker an der Spitze zu finden: das inzwischen 4 Jahre alte God of War.

God of War Facts

God War stürmt wieder die PlayStation-Charts

God of War scheint sich für Sony als echter Dauerbrenner zu entpuppen. Bereits in den vergangenen Wochen konnte man Kratos‘ Abenteuer immer ganz weit oben in den PlayStation-Charts finden – nun hat sich der einstige Spartiat tatsächlich die Krone geschnappt.

Das Spiel hat inzwischen fast vier Jahre auf dem Buckel, gehört aber ganz klar zu den eindrucksvollsten Games der letzten Konsolengeneration (Quelle: PlayStation Store → Sortieren nach „Meistverkauft“). Anfang Januar ist eine technisch gelungene Umsetzung für den PC erschienen, auf der PS5 läuft das Spiel nach einem Patch mit flüssigen 60 FPS.

Das Kampfsystem wurde für God of War (2018) komplett überarbeitet. Im Trailer könnt ihr sehen, was sich alles im Vergleich zu den alten Teilen geändert hat:

God of War: Fight Your Way - PS4-Trailer

Warum der PS4-Hit jedoch jetzt wieder ein Comeback im PlayStation Store feiert, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Das Spiel ist aktuell nicht reduziert, eine Gratisaktion gab es ebenfalls nicht. Unsere einzige Erklärung: Da mit God of War Ragnarök noch in diesem Jahr der offizielle Nachfolger erscheinen soll, ist es gut möglich, dass einige Spieler zuvor noch den ersten Teil nachholen wollen.

Worum geht es in God of War?

Nach seiner Abrechnung mit dem Olymp versucht Kratos ein ruhiges Leben zusammen mit seinem Sohn Atreus in der nordischen Wildnis zu führen. Nach dem Tod von Kratos‘ Frau Faye ziehen die beiden zusammen los, um ihre Asche auf dem höchsten Berg der Neun Welten zu verstreuen.

Dabei treffen sie jedoch auf allerlei gefährliche Kreaturen und Wesen der nordischen Mythologie, denen sie sich im Kampf stellen müssen. Diese Action-Passagen werden immer wieder durch einige Rätsel unterbrochen, die gelöst werden müssen, damit sie ihren Weg fortsetzen können. Während ihrer Reise wachsen Kratos und sein Sohn Atreus immer weiter zusammen.