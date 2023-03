Drei Jahre nach dem Start der Early-Access-Phase arbeitet sich ein beliebtes Aufbauspiel derzeit in den Steam-Charts nach oben. Satisfactory ist aktuell um 40 Prozent im Preis reduziert und hält für Fans des Genres einen spannenden Twist bereit.

Seit Juni 2020 befindet sich die Aufbausimulation Satisfactory auf Steam in der Early-Access-Phase. Das Spiel konnte seitdem einen starken Eindruck bei der Community hinterlassen, was wohl auch an der ungewöhnlichen Ego-Perspektive und den unterhaltsam-umgesetzten Kampf- und Erkundungselementen liegt.

Satisfactory: Aufbau-Hit auf Steam stark reduziert

In der Open World von Satisfactory ist es eure Aufgabe, auf einem fremden Planeten eine funktionierende Fließbandproduktion einzurichten, am Laufen zu halten und zu optimieren. Dafür müsst ihr eure eigene Fabrik bauen, ein Netzwerk mit AUßenposten errichten und den Transport von wichtigen Gütern überwachen. Außerdem könnt ihr eure Umgebung erkunden und müsst euch dabei auch hin und wieder gegen Angriffe der feindlich gesinnten Fauna wehren.

Schaut euch hier den Early-Access-Launch-Trailer zu Satisfactory an:

Satisfactory Early Access Launch Trailer

Das Aufbau-Highlight Satisfactory hat auf Steam derzeit eine äußerst positive Bewertung bei über 100.000 abgegebenen Stimmen. Wann das Spiel die Early-Access-Phase verlassen wird, ist aktuell noch nicht bekannt, aber ein Blick in den Fabrik-Simulator lohnt sich auf jeden Fall schon jetzt. Bis zum 23. März 2023 könnt ihr euch das Spiel für nur 17,99 Euro statt 29,99 Euro schnappen und somit 40 Prozent sparen.

Satisfactory Coffee Stain Studios

Steam-Charts: Simulations-Fans kommen auf ihre Kosten

Mit dem 40-Prozent-Rabatt arbeitet sich Satisfactory in den Steam-Charts nach oben – für die Top 10 reicht es allerdings aktuell noch nicht. Dort findet ihr dafür aber andere Simulations- und Aufbau-Highlights. Besonders beliebt sind derzeit zum Beispiel Anno 1800 ebenfalls so wie die neue Wirtschafts-Sim Big Ambitions, in der ihr als Unternehmer in New York die Karriereleiter erklimmt.

