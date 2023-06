Das 49-Euro-Ticket versteht jeder: Bundesweite Fahrten im Nah- und Regionalverkehr zum Preis von 49 Euro im Monat. Verkehrsminister Wissing rüttelt nun aber an den Regeln und will das Deutschlandticket erweitern. Ziel ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen.

Malerische Küsten, beeindruckende Städte und die vielleicht beste Küche der Welt: Frankreich ist immer einen Besuch wert. 1,6 Millionen Deutsche haben 2022 ihren Urlaub im Nachbarland verbracht (Quelle: DRV). Sollte der Wunsch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing in die Tat umgesetzt werden, könnte die Zahl der deutschen Frankreich-Urlauber noch einmal deutlich nach oben gehen.

Bundesverkehrsminister: Deutschlandticket soll in Frankreich gelten

Der FDP-Politiker macht sich für eine Erweiterung des 49-Euro-Tickets stark. Die günstige Spar-Fahrkarte soll künftig nicht mehr nur in Deutschland und einigen Grenzregionen gelten, sondern auch in Frankreich. Umgekehrt soll das französische Pendant zum Deutschlandticket auch bei uns gelten. Laut Wissing sind die Franzosen derzeit in Planungen für ein nationales Ticket, ähnlich dem deutschen Vorbild.

„Ich hätte eine große Sympathie dafür, dass wir unsere nationalen Tickets gegenseitig anerkennen“, so Wissing gegenüber der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung „Ouest-France“ (via Handelsblatt).

Bis man mit seinem Deutschlandticket eine Tour durch Frankreich machen kann, wird es aber wohl noch dauern. Dem Verkehrsminister zufolge sei das ein „komplexes Unterfangen, das Zeit in Anspruch nehmen wird.“ Irgendwann könnten neben Deutschland und Frankreich sogar andere europäische Länder mitziehen, spekuliert Wissing.

Bereits heute erhältlich sind 60.000 kostenlose Bahntickets, die im Rahmen des 60. Jubiläums des Élysée-Vertrags an junge Menschen verschenkt werden. Damit sind Fahrten nach Frankreich möglich.

Mit dem 49-Euro-Ticket ins Ausland

Schon heute können Besitzer des 49-Euro-Tickets damit ins Ausland reisen. Neben Frankreich sind unter anderem auch Reiseziele in den Niederlanden, Polen und Österreich möglich. Eine interaktive Karte im Netz listet alle Reiseziele übersichtlich auf.