49-Euro-Ticket kostenlos: Deutsche Städte verschenken Fahrkarte – unter einer Bedingung

Das 49-Euro-Ticket ist ein voller Erfolg: Millionen Deutsche haben sich die Spar-Fahrkarte schon zugelegt. Eine Reihe von deutschen Städten reicht das aber nicht. Sie verschenken jetzt sogar das Deutschlandticket. Wer das Gratis-Angebot annimmt, muss aber eine Gegenleistung erbringen – und die hat es in sich.

Deutsche Bahn Facts

Gleich mehrere Ziele verfolgt das 49-Euro-Ticket: Es soll Schluss machen mit dem Tarif-Dschungel, Bus- und Bahnfahrer finanziell entlasten und den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV fördern. Bei letzterem hakt es noch gewaltig, doch mehrere deutsche Städte machen Autofahrern jetzt ein verführerisches Angebot.

Deutsche Städte mit Tauschaktion: Führerschein gegen kostenloses 49-Euro-Ticket

Sie erhalten das 49-Euro-Ticket kostenlos – wenn sie im Gegenzug ihren Führerschein abgeben. Mit diesen Tauschaktionen wollen die Städte eine umweltschonende Alternative zum Auto bieten (Quelle: MDR).

Neu sind solche Tauschaktionen nicht. Für Senioren gibt es sie beispielsweise schon länger. Beim Deutschlandticket wird der Kreis der Berechtigten aber erweitert. Die einzelnen Teilnahmebedingungen unterscheiden sich aber jedoch von Kommune zu Kommune.

In Lübeck können Tauschwillige ein Jahr mit dem 49-Euro-Ticket den bundesweiten Nah- und Regionalverkehr und als Fußgänger auch die Priwallfähre nutzen. Die Anzahl der Tickets ist aber begrenzt: Es handelt sich um einen dreijährigen Modellversuch, 2023 gibt es zum Beispiel nur 1.000 Deutschlandtickets. In den beiden Folgejahren dann jeweils 500.

Wer in Dortmund seinen Führerschein abgibt, erhält ebenfalls ein kostenloses 49-Euro-Ticket – aber nur für zwei Monate. In Leverkusen und Bonn ist die Aktion auf Senioren begrenzt. Die Altersgrenze in den beiden NRW-Städten liegt bei 75 und 60 Jahren.

Eine Füherschein-Tauschaktion gab es auch im Ennepe-Ruhr-Kreis. Von 130 Bewerbungen wurden 20 per Losverfahren ausgewählt. Der jüngste Bewerber war 28, der älteres hingegen 90.

Sparen geht auch ohne 49-Euro-Ticket:

Günstiger einkaufen im Supermarkt – mit diesen 5 Spar-Tipps Abonniere uns

auf YouTube

Konkurrenz durch Deutschlandticket: Flixbus streicht Angebot zusammen

Nicht alle bejubeln aber die Einführung des Deutschlandticket. Während vor allem Pendler zum Teil massiv finanziell entlastet werden, hat Flixbus mit Gäste-Schwund zu kämpfen. Der Fernbus-Anbieter reduziert auf einigen Strecken deshalb das Angebot.