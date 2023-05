Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert die Mortal-Kombat-Reihe Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt mit ihrem brutalen Kampfstil und ikonischen Charakteren. Bald erhält die Reihe ein neues Spiel, doch aktuell könnt ihr euch den Vorgänger extrem günstig sichern.

Mortal Kombat 11: Für kurze Zeit besonders günstig bei Steam

Das Spiel erschien im April 2019 und baut auf den Erfolgen seiner Vorgänger auf. Laut der Bewertungen zum Spiel schätzen Fans eine atemberaubende Grafik, flüssige Gameplay-Mechaniken und eine breite Palette von Charakteren, aus denen die Spieler wählen können.

Im Normalfall müsst ihr bei Steam 49,99 Euro für das Beat 'em Up bezahlen, also ganz schön tief in die Tasche greifen. Bis zum 26. Mai 2023 könnt ihr euch das Spiel allerdings für gerade einmal 4,99 Euro (jetzt bei Steam ansehen) sichern und damit 90 Prozent sparen. Ein Schnäppchen, doch worum geht es eigentlich in diesem Teil?

Mortal Kombat 11 ist nicht nur für viel Gewalt und etwas Horror bekannt, auch eine fesselnde Story wird geboten. Ihr werdet in eine alternative Zeitlinie versetzt, in der der böse Herrscher Kronika versucht, die Kontrolle über die Realität zu erlangen. Die Reise führt euch durch verschiedene Epochen und lässt sie bekannte Charaktere in neuen Rollen erleben. Die Kombination aus Gameplay und Storytelling macht Mortal Kombat 11 zu einem wahrhaft immersiven Erlebnis – da sind sich zahlreiche Fans einig, wie die Bewertungen beweisen.

Auf Steam bewerten 88 % der Nutzer Mortal Kombat 11 mit „sehr positiv“. Auf Metacritic erreicht das Spiel ebenfalls eine Wertung von 88, ihr könnt bei 4,99 Euro also nichts falsch machen (Quellen: Steam / Metacritic).

Mortal Kombat: Großer Rabatt vorm Release des neuen Teiles

Mortal-Kombat-Fans erhalten bald Nachschub. Erst kürzlich wurde der neueste Teil des blutigen Beat 'em Ups mit einem ersten Trailer vorgestellt. Im kommenden August soll es eine Beta zu Mortal Kombat 1 geben, bevor das Spiel dann voraussichtlich am 19. September 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S, den PC sowie die Nintendo Switch erscheint. Die PlayStation 4 und die Xbox One gehen bisher leer aus.