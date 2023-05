Die Rap-Legende 50 Cent feiert in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum des ersten Albums „Get Rich or die tryin‘“ und ihr könnt dabei sein. Für den Herbst 2023 wurden fünf Konzerte von 50 Cent in Deutschland angekündigt. Der Vorverkauf startet heute.

Los geht es mit der 50-Cent-Tour in Deutschland Ende September. Bereits in der zweiten Mai-Woche könnt ihr euch mit Tickets eindecken. Der Vorverkauf beginnt heute, am Donnerstag, den 11. Mai bei Ticketmaster. Bereits seit gestern, Mittwoch, den 10. Mai konnten Telekom-Kunden im „MagentaMusik Prio“-Pre-Sale zuschlagen.

50 Cent live in Deutschland: Tickets für „The Final Lap“ ab Mittwoch im Vorverkauf

Die Termine für den Vorverkauf der 50-Cent-Tickets im Überblick:

Mi ttwoch, 10. Mai, 10:00 Uhr : Magenta Musik Prio Tickets (nur für Telekom-Kunden)

: Magenta Musik Prio Tickets (nur für Telekom-Kunden) Donnerstag, 11. Mai, 10:00 Uhr : Pre-Sale bei Ticketmaster (für alle Interessierten mit Ticketmaster-Account)

: Pre-Sale bei Ticketmaster (für alle Interessierten mit Ticketmaster-Account) Freitag, 12. Mai, 10:00 Uhr: Allgemeiner Vorverkauf bei allen weiteren Vorverkaufsstellen, darunter auch Eventim

Das sind die Termine für die 5 Deutschland-Konzerte von 50 Cent:

29.09.2023: Hamburg – Barclays Arena

14.10.2023: Berlin – Mercedes-Benz Arena

15.10.2023: Oberhausen – Rudolf-Weber-Arena

24.10.2023: München – Olympiahalle

25.10.2023: Mannheim – SAP Arena

Er ist nicht nur musikalisch aktiv, sondern auch als Schauspieler aktiv. In der Vergangenheit war er in mehrere Action-geladenen Produktionen zu sehen, darunter in „Escape Plan“, „Southpaw“ und der Fernsehserie „Power“. Auch im Games-Markt will 50 Cent mitmischen:

50 Cent kommt nach Deutschland: Hier gibt es die Tickets

Begleitet wird 50 Cent von einer weiteren Legende aus der Hip-Hop-Welt, Busta Rhymes. Weitere Gast-Stars sollen noch dazukommen und werden in den kommenden Wochen angekündigt. Die Welt-Tournee beginnt bereits am 21. Juli 2023 mit einem Auftritt in der US-amerikanischen Heimat, in Salt Lake City. Den ersten Europa-Termin gibt es am 28. September in Amsterdam, bevor es direkt am Tag darauf nach Hamburg geht. Das letzte Studio-Album von Curtis James Jackson III, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, stammt aus dem Jahr 2014.

Damals erschien „Animal Ambition: An Untamed Desire to Win“. In diesem Jahr feiert das legendäre Album „Get rich or die trying“ sein 20-jähriges Jubiläum. Bei den Konzerten könnt ihr zusammen mit 50 Cent zu seinen größten Hits abfeiern. Besonders bekannt ist er für seine ersten Veröffentlichungen mit Hits wie „In da Club“, „P.I.M.P.“, „Candy Shop“ und „Ayo Technology“. Seine Songs aus dem letzten Jahrzehnt dürfen bis heute auf keiner gut sortierten Hip-Hop-Playlist fehlen. Ab September könnt ihr die Klassiker und einige neue Tracks live erleben. Der Vorverkauf startet am 10. Mai, wenn ihr einen Telekom-Mobilfunk- oder Handy-Vertrag habt und am 11. Mai für alle.

