Oftmals landet unser Abfall direkt oder über Umwege im Meer. Der Roboter „Wasteshark“ – ein Müllhai – soll uns in Zukunft vom Müll befreien, indem er ihn einfach auffrisst.

Wasteshark: 500 Kilogramm Müll landen in seinem Magen

Wir alle kennen wahrscheinlich die Horrorbilder von Meerestieren, die sich in unserem Abfall verheddern und/oder daran verenden. Der Müll in den weltweiten Gewässern nimmt Überhand: 2021 wurden an deutschen Küsten über 32.000 Abfallartikel gefunden, an denen des Vereinigten Königreichs über 130.000 (Quelle: Statista / Ocean Conservancy). Wollen wir etwas für unsere Zukunft tun, müssen wir unter anderem auch die Gewässer weltweit von Müll befreien.

Eine Lösung bietet das niederländische Robotik-Unternehmen Ran Marine Technology an: So soll künftig die schwimmende Drohne namens „Wasteshark“ (zu Deutsch: Müllhai) unseren Abfall „auffressen“. Erst kürzlich wurde der Roboter im Londoner Bezirk Canary Wharf getestet: Der Wasteshark ist batteriebetrieben, wobei er (autonom oder ferngesteuert) eine Distanz von 5 Kilometer im Wasser bewältigen kann. Zusätzlich gibt der Hersteller an, dass die Drohne bis zu 500 Kilogramm an Plastik und Schadstoffen aufnehmen kann (Quelle: Ran Marine).

Das Praktische: Während seiner Aufräumarbeiten schluckt der Roboter-Hai natürlich auch einiges an Wasser. Dieses nutzt er für Analysen der Wasserqualität. Nach getaner Arbeit, liefert Wasteshark seine Beute ab, um eine ordentliche Entsorgung bzw. Recycling zu ermöglichen.

Der 75 Kilogramm schwere Wasteshark ist fast 1,60 Meter lang und 52 Zentimeter hoch: In ihn passt also jede Menge Abfall (Bildquelle: Ran Marine Technology)

Bisher nur ein Müllhai im Einsatz

Die Zahlen klingen natürlich fantastisch: 500 Kilogramm weniger Müll – und das täglich. Allerdings ist diese Zahl idealistisch gedacht. Wie das Nachrichtenportal „Der Standard“ schreibt, ist damit die Summe von rund 22.700 leeren PET-Flaschen gemeint. Da diese aber häufig mit Luft oder Wasser gefüllt sind, nehmen sie im Roboter mehr Platz ein. Dennoch: Dass der Roboter plus/minus 500 Kilogramm Müll einsammeln kann, tut unserer Welt gut.

Diese positiven Zahlen sind vorrangig wohl auch ein Weg, mehr Sponsoren für den Wasteshark zu gewinnen. Bisher kommt ein Roboter-Hai in London zum Einsatz, wobei ein Sponsor das Getränke-Unternehmen Britvic ist.

