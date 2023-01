Die PlayStation 5 wird so gebaut, dass euch die Konsole viele Jahre Freude bringt. Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei um ein elektronisches Gerät, das vor allem bei falscher Nutzung schnell kaputt gehen kann. Wir haben ein paar Tipps für euch, um das so lang wie möglich zu vermeiden.

Bei elektrischen Geräten können schon kleine Fehler dazu führen, dass die Lebensdauer stark reduziert wird. Wir haben 8 Tipps für euch, damit eure PlayStation 5 so lang wie möglich hält.

1. Lasst eure PlayStation 5 niemals laufen, ohne den Ruhemodus zu aktivieren oder sie abzuschalten.

Es kommt nicht selten vor, dass die Konsole angelassen wird, auch wenn sie eine Weile nicht benutzt wird. Auf Dauer kann das eurer PS5 allerdings schaden, denn auch in diesem Zustand ist es möglich, dass sie überhitzt. Wenn das häufiger passiert, können interne Schaltkreise beschädigt werden und letztendlich sorgt das dafür, dass eure Konsole ausfällt.

Sollte eure PS5 tatsächlich überhitzen, schaltet sie aus, indem ihr den Netzschalter sieben Sekunden lang gedrückt haltet. Lasst sie dann erst einmal richtig auskühlen, bevor ihr sie wieder startet.

Tipp: Schaltet eure Konsole entweder in den Ruhemodus oder ganz aus, wenn ihr nicht spielt, um die Lebensdauer zu erhöhen.

2. Spielt auf eurer PlayStation 5 keine zerkratzte Disc ab

Im Gegensatz zu anderen Medien sind Discs sehr anfällig für Beschädigungen. Ein paar Kratzer entstehen schnell, allerdings kann das zu Fehlern beim Lesen führen, was eure Konsole am Ende zum Absturz bringen kann.

Um das zu vermeiden, solltet ihr lediglich neuwertige Discs verwenden, die sorgfältig in einer Hülle aufbewahrt werden.

In der PS5 immer nur einwandfreie Discs ohne Kratzer verwenden (Bildquelle: GIGA)

3. Benutzt eure PlayStation 5 nicht bei extremer Hitze oder extremer Kälte

Vermeidet unbedingt die Nutzung eurer PS5 bei extremer Hitze oder extremer Kälte. Beides kann zu Schäden im System führen. Der Raum, in dem sich die Konsole befindet, sollte mindestens eine Temperatur von 1 Grad Celsius haben – empfohlen wird eine Nutzung bei einer Raumtemperatur von 16 – 22 Grad.

Stellt sicher, dass ihr neben der Konsole genug Platz lasst, damit die Luft zirkulieren kann und achtet auch darauf, dass sie regelmäßig vom Staub befreit wird, um eine Überhitzung zu vermeiden.

4. PS5: Achtet beim Download von Cross-Gen-Spielen darauf, dass ihr die richtige Version installiert

Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 habt ihr die Möglichkeit, Cross-Gen-Spiele zu verwenden. Viele sind sowohl für die PS4 als auch für die PS5 verfügbar und so kann es vorkommen, dass ihr versehentlich die PS4-Version des Spiels oder sogar beide herunterladet.

Um das Bestmögliche aus dem Spiel und der Konsole herauszuholen und auch um Speicherplatz zu sparen, wird empfohlen, darauf zu achten, dass ihr die PS5-Version runterladet.

Tipp: Ruft den PlayStation Store auf und sucht das Spiel, das ihr herunterladen möchtet. Wählt das Symbol „…“ neben der Schaltfläche „Herunterladen“ aus und wählt dann die gewünschte Version aus.

Die PS5 bietet euch jetzt übrigens auch 1440p-Unterstützung:

5. Installiert auf eurer PlayStation 5 regelmäßig die Updates

Updates können manchmal lästig und überflüssig erscheinen, doch jedes davon erfüllt einen Zweck. Jede Systemaktualisierung sorgt am Ende dafür, dass ihr eure Konsole sicherer nutzen könnt, dass das System runder läuft oder auch dafür, dass Spiele besser laufen.

Ein Beispiel dafür ist Cyberpunk 2077. Hier hat der Entwickler viele Updates hinterhergeschoben, um das Spiel auf der Konsole zu verbessern.

6. Lasst eure PS5-Controller nicht zu lange aufladen

Aufladbare Batterien haben ihre Vorteile, doch auch sie erreichen nach häufiger und langer Benutzung den Punkt, an dem sie anfangen, sich schneller zu entladen. Aufgrund dessen sollten Controller nie über eine längere Zeit zum Aufladen an die Konsole angeschlossen werden.

Den PS5-Controller nie lange an der Konsole zum Aufladen lassen (Bildquelle: GIGA)

7. HDMI Device Link auf der PS5 deaktivieren, um das automatische Starten der Konsole beim Einschalten des Fernsehers zu vermeiden

Solltet ihr euren Fernseher ausschließlich zum Zocken mit eurer PlayStation 5 verwenden, ist die Funktion vermutlich praktisch. Das ist allerdings selten der Fall und da kann es lästig sein, wenn sich die Konsole automatisch mit einschaltet, wenn ihr den Fernseher nutzt. Diese Funktion könnt ihr ganz leicht ausschalten.

PS5-Dashboard > Einstellungen > System > HDMI > HDMI Device Link deaktivieren.

8. Verwendet den Ständer eurer PS5, egal ob sie steht oder liegt

Die PlayStation 5 mag auf den ersten Blick vielleicht auch ohne den mitgelieferten Ständer stabil stehen oder liegen, das ist allerdings nicht der Fall.

Um möglichst lange Spaß an eurer Konsole zu haben und Kratzer sowie Dellen durch ein Umkippen zu vermeiden, solltet ihr unbedingt den Ständer nutzen. Sony liefert für beide Positionen eine passende Erklärung mit.

In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch, was die PS5 sonst noch so kann:

