80 Prozent sparen: Open-World-Hit für die PS4 kostet nur noch 7,99 Euro

PlayStation haut einen echten Open-World-Kracher aktuell zum absoluten Spottpreis raus – ihr könnt euch den Fan-Liebling Mafia: Definitive Edition jetzt schon für schlappe 8 Euro im PS-Store sichern.

Nach seinem ursprünglichen Release 2002 hat sich Mafia schnell als atmosphärischer und hochwertiger Spiele-Hit etabliert. 2020 hat das Open-World-Game dann mit der Definitive Edition ein aufwendiges Remake erhalten, das das Abenteuer nicht nur in grafischer Sicht verbessert hat. Im PlayStation-Store könnt ihr euch Mafia: Definitive Edition jetzt zum Sparpreis von nur 7,99 Euro für die PS4 und PS5 schnappen.

In Mafia spielt ihr während der Prohibitionszeit den Taxifahrer Tommy Angelo, der durch eine schicksalshafte Begegnung in die kriminellen Machenschaften der Unterwelt hineingezogen wird. Von nun an müsst ihr die Karriereleiter der Mafia erklimmen und könnt euch mit diversen Aufträgen Geld, Respekt und Einfluss verdienen.

Schaut euch den Trailer zu Mafia: Definitive Edition an: