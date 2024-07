85 Prozent reduziert: Rabatt macht Zombie-Hit zum Xbox-Bestseller

Ein Kult-Zombie-Hit ist auf der Xbox momentan auf schlappe 5,99 Euro reduziert – mit diesem Monster-Rabatt schafft es Dead Rising 4 acht Jahre nach dem Release nun auch wieder in die Bestseller-Charts der Plattform.

Die ebenso humorvoll-skurrile wie blutige Dead-Rising-Reihe hat in den Herzen vieler Zombie-Fans einen besonderen Platz inne. Die Abenteuer, in denen ihr Horden von Untoten mit zusammengebastelten Waffen zerhackstückelt, sind seit den goldenen Xbox-360-Tagen sehr beliebt. Wenn ihr dem Franchise wieder einmal eine Chance geben wollt, könnt ihr euch Dead Rising 4 jetzt für nur 5,99 Euro im Xbox-Store schnappen.

Dead Rising 4: Zombie-Schlachtplatte im Xbox-Store reduziert

In Dead Rising 4 schlüpft ihr wieder in die Rolle des umtriebigen Journalisten Frank West und untersucht einen neuen Zombie-Ausbruch, um euren ramponierten Ruf reinzuwaschen. Erneut findet ihr euch in Shopping-Center wieder, das von blutrünstigen Monstern überrannt wird –euch bleibt also nichts anderes übrig, als abgefahrene Waffen aus Alltagsgegenständen herzustellen und euch einen blutigen Weg durch die Untoten zu bahnen.

Schaut euch hier den Trailer zu Dead Rising 4 an:

Official Dead Rising 4 Launch Trailer

Dead Rising 4 muss sich im Vergleich mit den ersten drei Spielen der Reihe zwar mit einer niedrigeren Metacritic-Wertung von 72 zufrieden geben, doch für eine unterhaltsame Runde Zombiemetzeln ist es definitiv noch gut – zumal der Preis im Xbox-Store aktuell nur 5,99 Euro statt 39,99 Euro beträgt. Der Rabatt gilt noch bis zum 14. Juli 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Dead Rising: Kult-Reihe kehrt mit Remaster zurück

Mit dem Mega-Rabatt kann sich Dead Rising 4 zurück in die Bestseller-Charts auf der Xbox kämpfen und landet auf Platz 13 – perfektes Timing, schließlich hat Capcom erst kürzlich das Deluxe Remaster für das erste Spiel der Reihe angekündigt. Bis dieses voraussichtlich am 19. September 2024 erscheint, könnt ihr euch mit dem vierten Eintrag also die Zeit vertreiben. (Quelle: DeadRising)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die besten 15 Zombie-Spiele aller Zeiten:

